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Медведев: В ЕАЭС никто не давит ни на людей, ни на компании, ни на государства

04.11.2019 10:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Медведев: В ЕАЭС никто не давит ни на людей, ни на компании, ни на государства

фото: rg.ru

Российский премьер заявил об отсутствии идеологических вопросов в повестке ЕАЭС.

В преддверии Делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита глава российского правительства дал интервью таиландской газете «Бангкок пост».

Дмитрий Медведев заявил, что интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом в тех или иных форматах только увеличивается. «И причины очевидны. Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия создали один из крупнейших общих рынков. Это почти 184 миллиона потребителей. Совокупный ВВП наших стран – около 2 трлн долларов США. В государствах евразийской «пятёрки» есть прирост производства в промышленности и сельском хозяйстве, увеличиваются объёмы грузооборота», - пояснил глава правительства.

Одним из серьезных преимуществ ЕАЭС Медведев назвал «гибкий подход к взаимодействию с другими странами или межрегиональными объединениями».

«В ЕАЭС никто не давит ни на людей, ни на компании, ни на государства. Нет в нашей повестке каких-либо идеологических вопросов. Мы не участвуем в торговых войнах, потому что понимаем: время закрытых рынков прошло, а любой протекционизм вреден для развития конкуренции. Всё очень просто, открыто и честно: Евразийский союз предлагает взаимовыгодные партнёрские отношения. Думаю, что это одна из причин, благодаря которой Евразийский союз не просто вызывает интерес, а становится популярен. Причём практически на всех уровнях международного сотрудничества, включая наднациональные организации. Напомню, что курс на стратегическое сближение с ЕАЭС – это один из приоритетов Объединённого плана действий АСЕАН до 2025 года», - подчеркнул Медведев.

Рассказал премьер и о сотрудничестве с отдельными странами. Первой среди них стал Вьетнам в 2015 году. «И результаты оказались весьма неплохими. Товарооборот между нами продолжает расти: по итогам 2018 года – на 10%. И теперь он составляет 6,7 млрд долларов США. Совсем недавно, 27 октября, вступило в силу временное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. Подписаны соглашения с Сингапуром и Сербией. Ведутся переговоры с Индией, Израилем и Египтом», - рассказал Медведев.

«Евразийский союз развивает отношения и с целым рядом других стран. В 2019 году были подписаны документы о сотрудничестве в различных форматах с Индонезией, Африканским союзом. Есть интерес со стороны Брунея, Камбоджи и Филиппин. И безусловно, мы хотим развивать отношения с таиландскими партнёрами, тем более что в прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве ЕАЭС с Королевством Таиланд», - сказал глава правительства.

На вопрос о том, рассматривается ли возможность присоединения к ЕАЭС других стран, Медведев ответил, что это «не так важно», «каждая страна сама для себя решает, как и в чём сотрудничать с Евразийским союзом».

«Для нас смысл Большого евразийского партнёрства в другом. Речь идёт о создании целого экономического и гуманитарного пространства, на котором люди смогут свободно общаться, торговать, путешествовать, открывать для себя новые возможности. Причём их права и собственность будут защищены чёткими правовыми гарантиями, которые обязательны к выполнению всеми участниками такого партнёрства», - подытожил Дмитрий Медведев.

 
 
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Российский премьер заявил об отсутствии идеологических вопросов в повестке ЕАЭС.
 
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