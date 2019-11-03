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С 1 января 2020 года назначается доплата неработающим пенсионерам, имеющим одновременно учёную степень доктора наук и учёное звание профессора
04.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
18 октября 2019 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 386 «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда». Согласно данному Указу с 1 января 2020 года будет устанавливаться ежемесячная доплата к пенсиям постоянно проживающим в Республике Беларусь неработающим получателям пенсий, имеющим одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, в размере двукратной базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Для целей Указа к неработающим получателям пенсий относятся лица, получающие пенсии, но не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не осуществляющие трудовую деятельность на основании трудовых, гражданско-правовых договоров, предметом которых является оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, либо на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм.
Пенсионеру, имеющему право на ежемесячную доплату, следует обращаться в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение.
Для подтверждения права на ежемесячную доплату необходимо представить следующие документы:
Доплата к пенсии назначается и выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение (но не ранее 1 января 2020 г.). Выплата доплаты производится в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий.
Доплата не устанавливается к пенсиям лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.
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С 1 января 2020 года назначается доплата неработающим пенсионерам, имеющим одновременно учёную степень доктора наук и учёное звание профессора
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