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С 1 января 2020 года назначается доплата неработающим пенсионерам, имеющим одновременно учёную степень доктора наук и учёное звание профессора

04.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 1 января 2020 года назначается доплата неработающим пенсионерам, имеющим одновременно учёную степень доктора наук и учёное звание профессора
Заместитель начальника отдела пенсий и пособий управления социального обслуживания и пенсионного обеспечения населения комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Валентина Цуканова в беседе с корреспондентом pinsknews.by рассказала, какая доплата будет назначена пенсионерам, имеющим одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора.

18 октября 2019 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 386 «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда». Согласно данному Указу с 1 января 2020 года будет устанавливаться ежемесячная доплата к пенсиям постоянно проживающим в Республике Беларусь неработающим получателям пенсий, имеющим одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, в размере двукратной базовой ставки,  устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Кстати, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 138 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» базовая ставка с 1 января 2020 г. устанавливается в размере 180 рублей.

Для целей Указа к неработающим получателям пенсий относятся лица, получающие пенсии, но не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не осуществляющие трудовую деятельность на основании трудовых, гражданско-правовых договоров, предметом которых является оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, либо на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм.

Пенсионеру, имеющему право на ежемесячную доплату, следует обращаться в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение.

Для подтверждения права на ежемесячную доплату необходимо представить следующие документы:

  • заявление об установлении доплаты,
  • трудовую книжку,
  • национальные диплом доктора наук и аттестат профессора или диплом государственного образца и аттестат профессора, выданные аттестационными органами бывшего СССР либо Российской Федерации до 27 февраля 1996 г.

Доплата к пенсии назначается и выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение (но не ранее 1 января 2020 г.). Выплата доплаты производится в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий.

Доплата не устанавливается к пенсиям лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.

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С 1 января 2020 года назначается доплата неработающим пенсионерам, имеющим одновременно учёную степень доктора наук и учёное звание профессора С 1 января 2020 года назначается доплата неработающим пенсионерам, имеющим одновременно учёную степень доктора наук и учёное звание профессора С 1 января 2020 года назначается доплата неработающим пенсионерам, имеющим одновременно учёную степень доктора наук и учёное звание профессора С 1 января 2020 года назначается доплата неработающим пенсионерам, имеющим одновременно учёную степень доктора наук и учёное звание профессора С 1 января 2020 года назначается доплата неработающим пенсионерам, имеющим одновременно учёную степень доктора наук и учёное звание профессора С 1 января 2020 года назначается доплата неработающим пенсионерам, имеющим одновременно учёную степень доктора наук и учёное звание профессора

 
 
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