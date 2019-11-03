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В Шумилино на пожаре погибла пенсионерка

04.11.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

2 ноября в 2-19 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома по улице Володарского в горпоселке Шумилино, сообщает МЧС.

В Шумилино на пожаре погибла пенсионерка

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение кровли дома, произошло ее частичное обрушение.

В Шумилино на пожаре погибла пенсионерка

92-летняя хозяйка жилища проживала одна, на момент возникновения пожара находилась внутри. В ходе тушения пожара спасатели на полу, в комнате обнаружили ее труп. Огнем в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

 
 
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2 ноября в 2-19 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома по улице Володарского в горпоселке Шумилино, сообщает МЧС. По прибытии к месту вызова...
 
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