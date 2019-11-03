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Где еще появится платная дорога в Беларуси с 1 декабря?

04.11.2019 10:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сеть платных дорог в Беларуси расширится за счет присоединения нового участка протяженностью в 62 километра с 1 декабря 2019 года.

Об этом сообщается на официальном сайте системы электронного сбора платы за проезд BelToll.

«Новый этап расширения сети платных дорог предусматривает включение в систему BelToll дополнительно 62 км белорусских дорог на участке автомобильной дороги М6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги)», - говорится в сообщении.

Платным будет участок с 143 по 196 километр данной дороги.

После этого протяженность сети платных дорог в республике составит 1 787 км.

BelToll - это электронная система сбора платы за проезд, которая действует на территории Республики Беларусь с 1 июля 2013 года. Система основана на использовании технологии специализированной радиосвязи на коротких расстояниях, которая позволяет осуществлять сбор оплаты с пользователей дороги без необходимости остановки транспортных средств в пунктах взимания дорожных сборов

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сеть платных дорог в Беларуси расширится за счет присоединения нового участка протяженностью в 62 километра с 1 декабря 2019 года.
 
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