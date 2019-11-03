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Где еще появится платная дорога в Беларуси с 1 декабря?
Источник материала: БДГ
Сеть платных дорог в Беларуси расширится за счет присоединения нового участка протяженностью в 62 километра с 1 декабря 2019 года.
Об этом
«Новый этап расширения сети платных дорог предусматривает включение в систему BelToll дополнительно 62 км белорусских дорог на участке автомобильной дороги М6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги)», - говорится в сообщении.
Платным будет участок с 143 по 196 километр данной дороги.
После этого протяженность сети платных дорог в республике составит 1 787 км.
BelToll - это электронная система сбора платы за проезд, которая
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Сеть платных дорог в Беларуси расширится за счет присоединения нового участка протяженностью в 62 километра с 1 декабря 2019 года.
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