Под Оршей BMW сбил лося: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем под Оршей. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 4 ноября, около 07.00, вблизи деревни Антоновка. Предварительно установлено, что 23-летняя водитель BMW ехала по 181-му километру трассы М8 Витебск — Гомель — граница Украины и сбила внезапно выбежавшего на дорогу лося.

В результате ДТП водитель и 48-летняя пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Животное пало.