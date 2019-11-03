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Под Оршей BMW сбил лося: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем под Оршей. Об этом
Авария произошла 4 ноября, около 07.00, вблизи деревни Антоновка. Предварительно установлено, что 23-летняя водитель BMW ехала по 181-му километру трассы М8 Витебск — Гомель — граница Украины и сбила внезапно выбежавшего на дорогу лося.
В результате ДТП водитель и 48-летняя пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Животное пало.
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Авария произошла 4 ноября, около 07.00, вблизи деревни Антоновка.
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