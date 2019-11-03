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Под Оршей BMW сбил лося: пострадали два человека

04.11.2019 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем под Оршей. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 4 ноября, около 07.00, вблизи деревни Антоновка. Предварительно установлено, что 23-летняя водитель BMW ехала по 181-му километру трассы М8 Витебск — Гомель — граница Украины и сбила внезапно выбежавшего на дорогу лося.

В результате ДТП водитель и 48-летняя пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Животное пало.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Авария произошла 4 ноября, около 07.00, вблизи деревни Антоновка.
 
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