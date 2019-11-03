Арт-объект. Узнать в граффити гравюру знаменитого художника

Источник материала: Ивьевский край

Уличные картины меняют городские объекты до неузнаваемости. На стене гимназии № 1 г. Ивье появилась граффити-композиция с изображением усадьбы Умястовских - памятника усадебно-парковой архитектуры XIX века, расположенного в агрогородке Жемыславль Ивьевского района.

Знатоки искусства узнали в ней гравюру знаменитого художника, композитора и пианиста, жизнь и творчество которого связаны с Беларусью, Наполеона Орды(11.2.1807 - 26.4.1883) "Дворец в Жемыславле".

Мы же по стилю и оставленному автографу узнали почерк граффити-художника Дениса Ходоса. Напомним, что именно его перу принадлежит роспись фасада жилого дома, расположенного на улице Карла Маркса.





По мнению Дениса, в каждом районе нашего региона есть любимые и узнаваемые всеми местными жителями достопримечательности, которые вместили в себя невероятные исторические события. Их боготворят, очень ценят, демонстрируют туристам. Усадьба Умястовских - тому пример.

Теперь в районном центре на самом видном месте запечатлена история.

Род Умястовских приобрел имение в 1805 году. Решение строить в Жемыславле дворцово-парковую резиденцию наподобие Лазенковского дворца, расположенного в Варшаве, принадлежит Юзефе Умястовской. Выполнение амбициозного плана было поручено архитектору Л. Маркони. Строительство усадьбы пришлось на 1877- 1880 годы. Завершал строительство сын Юзефы Умястовской - Владислав.

Итак, граффити, как и гравюра великого художника, дает нам возможность оценить внешнюю красоту усадебного комплекса.

Дворец выстроен в стиле неоклассицизма, что подчеркивает выразительность классических форм и деталей, смешение классических и ренессансных мотивов.

На крыше дворца устроили прогулочную площадку, которую огородили красивой балюстрадой. Разве не красота? Сегодня в Беларуси пользуются популярностью подобные обзорные площадки на крышах зданий с летними кафе, прогулочными зонами, лавочками и живой зеленью. Очень романтично.

В центре этой площадки располагался большой бельведер. Видите надстройку в форме куба над основным объемом здания с огромными арочными окнами, которые были когда-то украшены цветными витражами?

Такая легкая постройка, находящаяся высоко над землей, наверное, не только являлась летней резиденцией, но и позволяла мечтать и обозревать окрестности.

Особого внимания заслуживают арочные окна. Эти интересные конструкции, имея изысканные формы, являются элементом броского и необычного дизайна. Они будто чуть-чуть приоткрывают миру жизнь благородных людей, привлекают взгляды и свидетельствуют о роскоши и прекрасном вкусе их владельцев. Оконные проемы чередовались с пилястрами (вертикальными выступами стены).

Над главным входом во дворец была построена глубокая открытая лоджия с легендарным мозаичным полом. Поддерживали лоджию четыре массивные колонны, венчающие вход, и боковые анты (выступы продольных стен храма). Легкость и одновременно основательность - такое вот сочетание. На эту тему можно долго фантазировать: например, сравнивать мужское и женское начала, небо и землю, земное и духовное…

Вокруг дворца был разбит чудесный парк, над созданием которого трудились французские садовники. В их задачу входило максимально точно воспроизвести парк в Лазенках. От главной брамы к дворцу вела широкая липовая аллея. За тыльным фасадом здания парк обрывался к искусственному озеру, которое появилось здесь также в подражание Лазенкам.

Как же удалось Денису Ходосу так точно перенести на стену здания гравюру Наполеона Орды? Что им руководило? Спросим у художника.

Денис Ходос:

- Любовь к истории своего края, к искусству, увлеченность граффити.

- Мы видим только три цвета: белый, черный, коричневый. Это особенная техника исполнения?

- Это правильное сочетание света, тени, полутени.

- А почему Вы выбрали в качестве холста стену гимназии? В этом есть особый смысл?

- Здание находится почти в центре города, большой плюс также идеально гладкая поверхность фасада. Все согласовано с заместителем председателя райисполкома по вопросам развития социальной сферы Лидией Войтеховной Носуль.

Денис сказал нам по секрету, что в Ивье вскоре появятся на домах новые граффити, авторские. Продолжение следует…

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.