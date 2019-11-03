Маршрутом "Малой родины" к большим и нужным делам

Источник материала: Ивьевский край

Традиционными для системы образования Ивьевщины стали совместные поездки молодых специалистов, в которых участвуют как вновь прибывшие педагоги, так и имеющие статус второго и больше года работы. Причем, маршрут, места посещения зачастую планируются самими молодыми педагогами. В текущем полугодии было решено посетить Могилев, Шкловщину (маршрут "Малая родина") и, конечно же, Александрию - школу, в которой учился первый Президент Беларуси, а также музей. По приезду оказалось, что Александрий - две. БольшАя, в которой учился Президент, и Александрия-2, где стоит милый и уютный домик с белыми ставнями, в котором жил Александр Григорьевич.





Об истории агрогородка, о загадочной находке местного жителя (печати основателя Александрии), о былом и днях современных старинного местечка на Днепре нам рассказал директор школы Александр Иванович Бобриков, как оказалось, личность уникальная, интересная и незаурядная. Александр Иванович вначале провел экскурсию по школьному музею, два стенда которого посвящены школьным и студенческим годам Александра Григорьевича, началу его трудовой деятельности, в том числе в качестве учителя истории. Хочется привести цитату одной из учениц Александра Григорьевича: "К истории он подходил и глубоко, и масштабно, подавал материал блоками. Уважал свой предмет, спрашивал строго. Но, знаете, делал это красиво, справедливо". К слову, год назад мы с молодыми коллегами посещали Музей современной белорусской государственности, экспозиции которого охватывают в том числе и период первых президентских выборов и информацию о первом Президенте. Поэтому в какой-то мере наша экскурсия в Александрию было своеобразным продолжением прошлогодней поездки.

…Остальные части экспозиции размещены в другом месте - скромном деревянном домике благородного серого цвета, желтые окна которого в тот день удачно гармонировали с золотым листопадом. Стену этой постройки украшает табличка: "В этой школе в период с 1961 по 1971 годы учился первый Президент Республики Беларусь Лукашенко Александр Григорьевич". Директор Александрийской средней школы показал нам наинтереснейшую часть экспозиции, которую посещают послы, министры, высокопоставленные лица - филиал-класс краеведческого музея Александрийской средней школы Шкловского района. Здесь сохранена обстановка 1960-х: учительский стол с глобусом, историко-биографическим атласом "Ленин", доска, карта на стене, и, конечно же, парта, за которой сидел ученик Лукашенко Александр. Мои коллеги-историки, находящиеся среди нас, уже знали о существующей легенде, согласно которой, если присесть на третью парту во втором ряду, то можно стать "большим начальником". Некоторые отнеслись к этому с юмором, а самые амбициозные, конечно же, за партой посидели! В прошлом учебном году Александр Григорьевич проводил в этом классе первый урок, поэтому педагоги "примерялись" и учительскому креслу, на котором сидел учитель истории - наш коллега в прошлом, а ныне - Президент нашей страны.









После совместного фото в классе директор школы доступно для современной молодежи и как-то проникновенно рассказал о быте, культуре, и, если хотите, идеологии советской школы…

Конечно же, мы сделали совместные фото в этом добром, умиротворенном месте, на берегу Днепра. Удивительно, что, находясь с правого берега реки, в аг. Александрия Шкловского района Могилевской области, на другом его берегу виден Копысь Оршанского района Витебской области, где родился будущий Президент. Покидая Александрию, осталось убеждение, что мы туда еще вернемся, ведь "Александрия собирает друзей"…

Историки знают, что за право владеть Копысью в 1631-м судились 74-летний канцлер Лев Сапега и 11-летний сирота Богуслав Радзивилл. Мальчик всех удивил: сказал в сейме перед королем такую пламенную речь, что Сапега отказался от своих претензий.

Севернее Копыси, в сторону Орши, в Левках, находится музей народного поэта Беларуси Янки Купалы. Но это уже другая история и - повод побывать в этих местах.

Конечно же, как и все туристы Александрии, мы посетили Трофимову криницу, обустроенную купель. Смелых среди нас не было, чтобы окунуться в нее (кстати, вода здесь неизменно 4 градуса С), но любознательными оказались почти все! О кринице, которую когда-то открыл дед Александра Григорьевича, плотник Трофим в 1917 году, многие были наслышаны (перед отъездом ребята всегда изучают в интернете места, которые мы готовимся посещать). В этом источнике вода обладает уникальными по своему химическому составу свойствами. Интересные легенды о кринице, увиденные нами красивые места парка и насаждения, нетипичные для этих широт, постройки, сделанные из дуба - вкупе все это создает потрясающую энергетику! Кстати, над купелью размещен символ дружбы четырех конфессий - нам это оказалось особенно приятным (мы же из Ивья!).

Прощаясь с этим уникальным местом, останавливаясь на оборудованных обзорных площадках, мы фотографировались с деревянной скульптурой дедушки (Трофимом?) и оставляли в его ковшике монетки, чтобы еще раз вернуться в это теплое, неординарное место.

Дальше по маршруту у нас был Шклов - город с интереснейшей историей. Экскурсовод заинтересовал нас уже тем, что если посмотреть на Шклов сверху, то можно увидеть геометрическую правильность его исторического центра.

Простым обывателям о Шклове известно то, что здесь находится производство французско-русско-белорусской фирмы "Данон", откуда по всей стране развозят молочную продукцию с котом Матроскиным.

Все слышали про Шкловскую фабрику, которая выпускала картон и оберточную бумагу. До сих пор сохранились цеха и здания 19 века. Всё в рабочем состоянии, сохранилось в первоначальном виде здание конторы фабрики, которое является памятником гражданской архитектуры. Сейчас это крупнейшее в Шклове предприятие - фабрика "Спартак", на бумаге которой напечатана и сегодняшняя статья. Ну а нам, ивьевчанам, известным на всю страну огородникам (особенно после августовского визита Александра Григорьевича в Ивье) познавательно то, что известный сорт огурцов "родничок" был выведен на шкловской земле вследствие трехвековой огуречной эпопеи. Как и Ивье, Шклов славится трудолюбием своих жителей.

Сейчас первенство в выращивании огурцов принадлежит другим районам, а раньше монополистами, если можно так сказать, в этом деле были шкловчане, здесь даже памятник огурцу есть, посредством которого жители и гости проводят ритуал "обогащения".









Из кармана Огурца торчат бронзовые наличные. Согласно легенде, если потереть о них валюту, будешь жить в достатке. Если дотронешься до огуречного цветка в правой руке скульптуры, обеспечена вечная любовь. Ну а если потереть ручку корзинки - будет достаток в семье.

Шклов - удивительный город с очень богатой историей. В Шклове интересна даже история его парка, который является памятником садово-паркового искусства и входит в десятку лучших парков Беларуси и в котором растет белый тополь в несколько обхватов. Он обозначал место "парковки" экипажей, привозивших гостей на бал несколько веков назад.

Многие из нас признавались, что думали о том, что история Шклова отчасти сродни истории Ивья. Эти два города схожи тем, что когда-то их населяли евреи. В Шклове есть гора, Бисхайм (в переводе "без жизни"). Здесь находится старое еврейское кладбище, возраст которого около 5 веков.

Старожилы помнят, как у подножия "чистилища" стояло небольшое здание, в котором покойников-евреев готовили к погребению. Тело выносили на руках и поднимались с ним по довольно крутой лестнице-"чистилищу". Считалось, что таким образом живые помогают умершему очиститься от грехов.

В годы Великой Отечественной войны холмы вокруг кладбища стали свидетелями жестокости фашистов в отношении евреев. Мемориал в Стоневичах свидетельствует о том же…

По рассказам очевидцев, когда в 1941 году немецкие танки ворвались в Шклов, они "отутюжили" еврейское кладбище гусеницами, поэтому старинных надгробий практически не осталось - их сохранилось буквально несколько штук в глубине кладбища. Интересно, что надписи на иврите на них сделаны кириллицей. Этот феномен объясняется тем, что евреи настолько долго жили в Шклове, ассимилировались, что забыли свою грамматику, сохранив разговорный язык.

Как и в Ивье, до сих пор в Шклове сохранилось множество еврейских зданий: это и обычные жилые дома, и синагоги, иешивы и дом раввина.

В местной иешиве проходили знаменитые диспуты, и шкловские раввины первыми в Российской империи приняли херем - религиозное течение, отклонение от традиционного раввинизма.

Кроме того, в Шклове, как и в нашем городе, есть Римско-католический костел Петра и Павла.

Наши экскурсанты посетили одну из главных достопримечательностей Шклова - городскую ратушу, шпиль которой увенчан гербом города. Сейчас в стенах исторического здания размещены гимназия и историко-краеведческий музей, экскурсии в котором проводят сами школьники.

Шкловская ратуша внесена в каталог памятников мировой архитектуры, изданный в США.

Шклов богат своей историй, легендами… Интересна громкая история, произошедшая здесь и связанная с подделкой денег. Всё было бы замечательно, но предприимчивые братья Зановичи, которые занимались этим три века назад, допустили в слове "ассигнация" грамматическую ошибку. Можно себе представить масштабы этой аферы, если Российская империя в 1786 перешла на деньги нового образца…





Покидая Шклов, мы прогулялись по Аллее героев. Кстати, здесь тоже поставлен обелиск воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Сделав групповое фото, мы направились в ждавший нас Могилев - город с древнейшей историей, первые упоминания о котором датируются 1276 годом. Сегодня это современный город с большим количеством достопримечательностей.

Город интеллигентов. Город интеллектуалов. Таково мое впечатление от Могилева, и мне было приятно, что молодые педагоги от посещения города были в искреннем восторге.

Конечно же, первым объектом посещения была аутентичная могилевская ратуша 46 метров высотой - не только символ вольного города, - это символ воли народа к сохранению традиций. К сожалению, мы были ограничены во времени, поэтому не дождались Могислава и не смогли послушать летящую над городом музыку! Зато молодые педагоги погуляли по площади, с которой открывается вид на просторные окраины Могилева и реку Днепр. Впечатлил мемориальный комплекс "Борцам за советскую власть" на Советской площади: на гранитной стеле высотой 13 метров установлена бронзовая женщина в развевающихся одеждах, символизирующая Победу. В своем стремительном движении Победа символически преодолевает этапы развития Беларуси на своем пути. Памятник расположен на высоком берегу Днепра у живописного парка. У подножия монумента горит Вечный Огонь у братской могилы красноармейцев, погибших в 1920 году.

Много красивых достопримечательностей Могилева нам удалось увидеть и узнать о них благодаря нашему коллеге-экскурсоводу, учителю истории и обществоведения СШ №38 г. Могилева, Юлии Александровне Ходускиной: Могилевский театр драмы, на сцене которого когда-то выступали Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов, Могилевский областной художественный музей имени Масленникова, где работает реставрационная мастерская и мастера-реставраторы трудятся над восстановлением произведений искусств. Но еще больше в этом городе осталось нами неизведанного: мы должны были его покидать.

Но мы не могли уехать, не побывав на Площади Звезд, созданной по аналогии с "голливудской аллеей". Здесь увековечены имена ученых, спортсменов, музыкантов, которые родились, жили и продолжают жить в Могилеве.

Красивая скульптурная композиция - Телескоп Звездочета - это самые большие в Европе солнечные часы. Вокруг Звездочета - символа Могилева - стоят кресла знаков Зодиака, поэтому все загадывали желания и бежали занять каждый свое кресло. Я не знаю, какие желания загадывали молодые педагоги системы образования Ивьевщины (каждый из них признавался, что хотел бы вернуться еще раз в Могилев), но мне бы хотелось, чтобы у каждого моего молодого коллеги было все, что необходимо для счастья: здоровье близких, любимые друзья, надежные коллеги и, конечно же, время и возможность для путешествий. Ребята еще только в начале своего жизненного и профессионального пути, а впереди - столько неизведанного…

…Организовывая данную поездку для молодых специалистов, мною взвешивались все "за" и "против", учитывалось и расстояние, и аудитория (ведь молодой коллектив меняется, мне неизвестны вкусы, взгляды и приоритеты моих молодых коллег). Признаться, я была в напряжении, ожидая их отзывы от поездки.

Ведь цель - не только показать достопримечательности родной страны, но и помочь молодым специалистам адаптироваться, сплотиться и закрепиться в профессии. Хотелось еще раз показать молодежи, как важно быть активными, настоящими патриотами и своими делами укреплять благополучие страны.

И.Паршенкова,

методист Ивьевского учебно-методического кабинета.