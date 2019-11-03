﻿ «Сохранить эту неразрывную связь». Останки солдат-красноармейцев перезахоронили в Бобруйском районе. 21.by
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«Сохранить эту неразрывную связь». Останки солдат-красноармейцев перезахоронили в Бобруйском районе

04.11.2019 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Останки двух солдат Красной Армии перезахоронили вблизи деревни Роксолянка Бобруйского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обнаружили еще летом во время экспедиции местные поисковики вместе с коллегами из российского Арзамаса.

«Сохранить эту неразрывную связь». Останки солдат-красноармейцев перезахоронили в Бобруйском районе

«Сохранить эту неразрывную связь». Останки солдат-красноармейцев перезахоронили в Бобруйском районе

Один из бойцов был найден под броней танка. К сожалению, имена героев установить не удалось.

«Сохранить эту неразрывную связь». Останки солдат-красноармейцев перезахоронили в Бобруйском районе

Останки солдат-красноармейцев с почестями предали земле в воинском захоронении, где покоятся около 40 воинов, погибших в ожесточенных боях в середине войны.

«Сохранить эту неразрывную связь». Останки солдат-красноармейцев перезахоронили в Бобруйском районе

Карина Жандарова, учащаяся Ленинской средней школы:
Мой прадедушка участвовал в этой войне. Мой дедушка рассказывал об этом ужасе. Но, слава богу, прадедушка выжил, дошёл до Берлина.

«Сохранить эту неразрывную связь». Останки солдат-красноармейцев перезахоронили в Бобруйском районе

Сергей Порозов, руководитель поискового отряда «Обелиск»:
Конечно, преемственность должна присутствовать. Той ценой, которой нам досталась победа. В память наших дедов. А мы наследники этой победы. Мы должны сохранить эту неразрывную связь.

Всего на территории Бобруйского района больше сотни воинских захоронений. В них покоятся более 30 тысяч солдат.

Люди в материале: Сергей Порозов, Карина Жандарова
 
 
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Новости Беларуси. Останки двух солдат Красной Армии перезахоронили вблизи деревни Роксолянка Бобруйского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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