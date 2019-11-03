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«Сохранить эту неразрывную связь». Останки солдат-красноармейцев перезахоронили в Бобруйском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Останки двух солдат Красной Армии перезахоронили вблизи деревни Роксолянка Бобруйского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обнаружили еще летом во время экспедиции местные поисковики вместе с коллегами из российского Арзамаса.
Один из бойцов был найден под броней танка. К сожалению, имена героев установить не удалось.
Останки солдат-красноармейцев с почестями предали земле в воинском захоронении, где покоятся около 40 воинов, погибших в ожесточенных боях в середине войны.
Карина Жандарова, учащаяся Ленинской средней школы:
Сергей Порозов, руководитель поискового отряда «Обелиск»:
Всего на территории Бобруйского района больше сотни воинских захоронений. В них покоятся более 30 тысяч солдат.
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Новости Беларуси. Останки двух солдат Красной Армии перезахоронили вблизи деревни Роксолянка Бобруйского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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