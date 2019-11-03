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Тёплый ноябрь: по Беларуси до +18°С
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От +11 градусов на севере до +18 – на юге. Такой прогноз дают синоптики на 4 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ноябрь и в ближайшие несколько дней будет радовать необычайно тёплой для этой поры года погодой. Правда, при максимальных 17 градусах ожидается и порывистый ветер.
Надо отметить, что осень в этом году выдалась достаточно солнечной. Побито несколько рекордов за весь период наблюдений.
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Новости Беларуси. От +11 градусов на севере до +18 – на юге. Такой прогноз дают синоптики на 4 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ноябрь и в...
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