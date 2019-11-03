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Тёплый ноябрь: по Беларуси до +18°С

04.11.2019 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От +11 градусов на севере до +18 – на юге. Такой прогноз дают синоптики на 4 ноября,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тёплый ноябрь: по Беларуси до +18°С

Ноябрь и в ближайшие несколько дней будет радовать необычайно тёплой для этой поры года погодой. Правда, при максимальных 17 градусах ожидается и порывистый ветер.

Тёплый ноябрь: по Беларуси до +18°С

Надо отметить, что осень в этом году выдалась достаточно солнечной. Побито несколько рекордов за весь период наблюдений.

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

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Новости Беларуси. От +11 градусов на севере до +18 – на юге. Такой прогноз дают синоптики на 4 ноября,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ноябрь и в...
 
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