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Под Гродно Renault насмерть сбил водителя фуры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около Гродно легковой автомобиль насмерть сбил водителя фуры.
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31-летний водитель Renault совершил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть из-за стоящего большегруза. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.
Пешеход – житель Московской области – скончался на месте аварии от полученных травм. Погибший был водителем фуры, которая стояла в очереди для пересечения границы.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. Около Гродно легковой автомобиль насмерть сбил водителя фуры. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла вечером...
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