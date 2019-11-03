Под Гродно Renault насмерть сбил водителя фуры

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около Гродно легковой автомобиль насмерть сбил водителя фуры.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла вечером третьего ноября.

31-летний водитель Renault совершил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть из-за стоящего большегруза. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Пешеход – житель Московской области – скончался на месте аварии от полученных травм. Погибший был водителем фуры, которая стояла в очереди для пересечения границы.

Проводится проверка.