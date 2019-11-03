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Под Гродно Renault насмерть сбил водителя фуры

04.11.2019 10:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около Гродно легковой автомобиль насмерть сбил водителя фуры.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла вечером третьего ноября.  

31-летний водитель Renault совершил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть из-за стоящего большегруза. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами. 

Под Гродно Renault насмерть сбил водителя фуры
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Пешеход – житель Московской области – скончался на месте аварии от полученных травм. Погибший был водителем фуры, которая стояла в очереди для пересечения границы.  

Проводится проверка.  

В конце октября в Ошмянском районе грузовик при совершении обгона сбил велосипедиста – здесь подробнее.  

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Около Гродно легковой автомобиль насмерть сбил водителя фуры.   По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла вечером...
 
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