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Борис Джонсон отказался от «жёсткого» Brexit

04.11.2019 10:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Великобритания отказывается от «жесткого» Брексита. Накануне выборов в парламент премьер-министру пришлось пойти на радикальные уступки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Джонсон отказался от «жёсткого» Brexit

Теперь в своей предвыборной кампании Борис Джонсон не будет стоять за Брексит «любой ценой», где он допускал возможность выхода страны даже без сделки с Евросоюзом.

Борис Джонсон отказался от «жёсткого» Brexit

На это заявление положительно отреагировали даже противники Джонсона. Эксперты сходятся во мнении – такой шаг означает, что теперь Брексит не произойдёт пока депутаты не согласуют все условия выхода страны из ЕС.

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Новости Великобритании. Великобритания отказывается от «жесткого» Брексита. Накануне выборов в парламент премьер-министру пришлось пойти на радикальные...
 
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