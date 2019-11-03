Исследовательские работы двух белорусских школьников получили две серебряные медали на Международном конкурсе экологических проектов MOSTRATEC-2019, который проходил с 21 по 25 октября в бразильском городе Новогамбург. Участие в мероприятии медалистам обеспечил Республиканский центр экологии и краеведения и Министерство образования Республики Беларусь при поддержке унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Обладателями серебряных медалей стали учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения объединения по интересам «Ботаника. Прикладная микология» Анастасия Рубникович и Владислав Андрейчук. Анастасия выступала с проектом «Биополимерные материалы на основе мицелия ксилотрофных базидиомицетов». Владислав представил проект «Аэрофильная водоросль Trentepohlia Umbrina».

На стенде первого проекта были продемонстрированы два инновационных материала. Первый представлял собой брикет на основе древесных опилок, в котором мицелий грибов выступил в качестве своеобразного клея. В будущем он может послужить заменой пенопласта. Вторым стала экокожа, способная заменить натуральную кожу. Главным достоинством новых материалов является их экологичность: при утилизации они быстро разлагаются и не наносят ущерба окружающей среде.

Владислав Андрейчук делился результатами исследования водоросли Trentepohlia umbrina, которую можно встретить на коре деревьев. Это растение красного цвета богато каротиноидами, которые можно использовать при изготовлении лекарств и биологически активных добавок. Юный ученый работал над созданием условий, при которых выработка полезных веществ происходила бы максимально быстро.

Оба исследования проводились под руководством педагога дополнительного образования Республиканского центра экологии и краеведения и старшего преподавателя кафедры ботаники биофака БГУ Олеси Шевелёвой. Над ними ребята работали более двух лет.

Конкурс организован как выставка постеров с презентациями. Участники делятся на группы по тематикам, каждый проект посещает группа членов международного жюри. Презентация проходит на английском языке.

«Защита проектов проходила в довольно сложных условиях. Их авторы находились у стендов с 9 утра до 9 вечера, – рассказала Олеся Шевелева. – И если большинство других ребят работы были парными, то Анастасия и Владислав стояли поодиночке. Интерес к результатам их труда был большой, посетители задавали много вопросов, и за эти дни, наши серебряные призеры, конечно, очень устали».

Международный конкурс экологических проектов «International Science and Technological Fair MOSTRATEC» проводится в Бразилии уже более 30 лет. В нынешнем году в нем приняли участие учащиеся средних школ и учреждений профессионально-технического и среднего специального образования из более чем 40 стран, которые заявили на конкурс 752 проекта, боровшихся между собой на звание лучших в 15 номинациях.

«MOSTRATEC-2019 представляет собой образовательное мероприятие, основная задача которого – способствовать интеграции учебных заведений, научных исследований и промышленности для эффективной разработки и применения новых «зеленых» технологий, – поясняет Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». – Молодые ученые из разных стран презентуют исследовательские проекты в различных областях знаний. Coca-Cola традиционно поддерживает экологические исследования на международном уровне. Помимо Mostratec, мы с 2007 года помогаем в организации Национального этапа Стокгольмского Юниорского Водного Конкурса (Stockholm Junior Water Prize) совместно с Республиканским центром экологии и краеведения – и финансируем поездку школьников в сопровождении препоадвателей в Швецию на его международный финал».

Представители Беларуси принимали участие в конкурсе впервые.