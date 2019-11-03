Выгодное предложение «Красная цена» на период с 4 по 17 ноября в магазинах торговой сети «Евроопт».
Гранат, 1 кг;
Конфеты весовые KORIVKA, 1 кг;
Масло подсолнечное «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА», 1 л;
Кофе растворимый NESCAFE CLASSIC, 500 г.
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ХОЧУ СКИДКУ! «Красная цена» в «Евроопт»
04.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Выгодное предложение «Красная цена» на период с 4 по 17 ноября в магазинах торговой сети «Евроопт».
Гранат, 1 кг;
Конфеты весовые KORIVKA, 1 кг;
Масло подсолнечное «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА», 1 л;
Кофе растворимый NESCAFE CLASSIC, 500 г.
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Выгодное предложение «Красная цена» на период с 4 по 17 ноября в магазинах торговой сети «Евроопт».
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