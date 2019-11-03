Источник материала: Новости Дзержинска

Первый день осенних каникул, 1 ноября 2019 года, участники районного клуба для подростков «Шаг вперёд» провели в Центре творчества детей и молодёжи.

В первой части заседания перед ребятами выступили: начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома, Александр Викторович Сапешко, начальник отделения Госавтоинспекции отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома, Андрей Леонидович Гордеевич, старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома, Наталья Игоревна Баранова.

Представители правоохранительных органов напомнили участникам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения во время каникул, находясь дома, на улице, в общественных местах. В форме «вопрос-ответ» побеседовали об основных статьях Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и Уголовного Кодекса Республики Беларусь. В заключение беседы напомнили основные правила безопасного поведения при передвижении в тёмное время суток, о предназначении световозвращающих элементов (фликеров), о правилах расположения их на одежде, школьных рюкзаках и раздали фликеры ребятам и сопровождающим педагогам.

Самостоятельно изготовить фликеры не только для себя, но и для своих братьев, сестёр и друзей ребятам представилась возможность во второй части заседания, приняв участие в мастер-классе «Стань заметней».

В это время вторая группа участников получала мастер-класс от специалистов Центра по изготовлению аппликации «Гороховый котёнок».

Затем ребятам предложили принять участие в очень интересной, увлекательной, познавательной игре «Битва эрудитов», по итогам которой не было проигравших команд, победила дружба, каждый участник смог проявить свою ловкость, смекалку и эрудицию.















