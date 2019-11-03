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Спасатели ликвидируют пожар на болоте в Пинском районе

04.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Спасатели ликвидируют пожар на болоте в Пинском районе, для мониторинга ситуации используются беспилотники, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Спасатели ликвидируют пожар на болоте в Пинском районе

Загоревшееся болото в районе деревни Хойно Пинского района в поймах рек Простырь, Припять, Воротец было обнаружено 3 ноября с помощью мониторинга температурных аномалий. Болото расположено в ландшафтном заказнике "Простырь". Полученные данные были незамедлительно приняты в работу районным отделом МЧС.

Местность было сложно обследовать: нет доступа к большинству участков, вокруг высокая сухая растительность (высота кустарника достигает 2,5-3,5 м). На помощь в обследовании пожара и выявлении очагов спасателям пришли пограничники. "В 11.00 по результатам мониторинга Пинского пограничного отряда при помощи квадрокоптера обнаружено три очага возгорания сухой растительности в болотистой местности", - рассказали в МЧС.

Ближайший населенный пункт, Хойно, находился от горящих болот на расстоянии 4 км. На месте пожара были созданы три боевых участка, задействованы сотрудники лесхоза и МЧС.

На первом участке площадь пожара составляла 20 га. Здесь работали 12 человек, использовался гусеничный тягач. Пожар ликвидировали 3 ноября в 19.40, силы и средства перебросили на соседний участок. В северной части ландшафтного заказника при тушении огня кроме высокопроходимой техники использовалась лодка спасателей. На этом участке площадь пожара составила 15 га, пожар устранили в 23.40 того же дня.

"Утром 4 ноября продолжается ликвидация пожара площадью 20 га на третьем участке. Работают представители Лунинецкого и Столинского лесхозов, спасатели Пинского райотдела МЧС. На месте гусеничная техника, две лодки, четыре автоцистерны, автомобиль КрАЗ. С 9.30 также проводится мониторинг местности беспилотным летательным аппаратом для оценки обстановки", - проинформировали в МЧС.

 
 
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  Спасатели ликвидируют пожар на болоте в Пинском районе, для мониторинга ситуации используются беспилотники, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси. Загоревшееся болото...
 
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