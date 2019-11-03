ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд в Бресте приговорил перевозившую экстази и гашиш россиянку к 17 годам колонии

04.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В суде Брестского района сегодня огласили приговор россиянке, перевозившей через границу крупнейшую за последние 25 лет партию психотропов и наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Суд в Бресте приговорил перевозившую экстази и гашиш россиянку к 17 годам колонии

Обвиняемой по уголовному делу проходила неработающая и ранее не судимая 38-летняя жительница Москвы. Женщина была задержана 2 мая в пункте пропуска "Домачево". Россиянка следовала из Польши на автомобиле Chrysler по красному коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер. Однако при осмотре автомобиля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили скрытый от контроля товар.

Совместно с сотрудниками пограничной службы в салоне и багажнике авто были обнаружены специально изготовленные тайники. Из конструктивных отсеков были извлечены 100 полимерных упаковок общим весом более 100 кг, в которых находились кристаллическое вещество бежевого цвета, а также три полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 г. Химическая экспертиза определила, что изъятый порошок является особо опасным психотропным веществом МДМА (экстази) и опасным наркотическим средством гашиш. Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на белорусско-польской границе за последние 25 лет.

Суд признал россиянку виновной в хранении, перевозке, а также перемещении через таможенную границу наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 УК. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в установленный срок.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В суде Брестского района сегодня огласили приговор россиянке, перевозившей через границу крупнейшую за последние 25 лет партию психотропов и наркотиков,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шаг вперёд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика