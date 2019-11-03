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Во всемирный день борьбы с диабетом врачи будут консультировать всех желающих в брестских гипермаркетах
04.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ежегодно 14 ноября во всем мире проводится Всемирный день борьбы с диабетом с целью профилактики этого коварного заболевания. Так в Бресте будут организованы следующие мероприятия:
На базе УЗ «Брестский областной эндокринологический диспансер» - консультирование по телефону горячей линии по номеру 52-50-83:
11 ноября – 14.00-19.00
12-14 ноября – 9.00- 14.00
На базе ТЦ «Корона» (ул. Московская, 210), гипермаркета «Евроопт» (Варшавское шоссе, 11), ТЦ «Экватор» (ул. Гаврилова, 16) с 10.00 до 12.30 – определение уровня глюкозы крови (натощак), измерение артериального давления, индекса массы тела с выдачей информационно-образовательных материалов.
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Во всемирный день борьбы с диабетом врачи будут консультировать всех желающих в брестских гипермаркетах
Ежегодно 14 ноября во всем мире проводится Всемирный день борьбы с диабетом с целью профилактики этого коварного заболевания. Так в Бресте будут организованы...
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