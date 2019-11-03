Во всемирный день борьбы с диабетом врачи будут консультировать всех желающих в брестских гипермаркетах

Источник материала: Виртуальный Брест

Ежегодно 14 ноября во всем мире проводится Всемирный день борьбы с диабетом с целью профилактики этого коварного заболевания. Так в Бресте будут организованы следующие мероприятия:





На базе УЗ «Брестский областной эндокринологический диспансер» - консультирование по телефону горячей линии по номеру 52-50-83:

11 ноября – 14.00-19.00

12-14 ноября – 9.00- 14.00

На базе ТЦ «Корона» (ул. Московская, 210), гипермаркета «Евроопт» (Варшавское шоссе, 11), ТЦ «Экватор» (ул. Гаврилова, 16) с 10.00 до 12.30 – определение уровня глюкозы крови (натощак), измерение артериального давления, индекса массы тела с выдачей информационно-образовательных материалов.