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Во всемирный день борьбы с диабетом врачи будут консультировать всех желающих в брестских гипермаркетах

04.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ежегодно 14 ноября во всем мире проводится Всемирный день борьбы с диабетом с целью профилактики этого коварного заболевания. Так в Бресте будут организованы следующие мероприятия:

Во всемирный день борьбы с диабетом врачи будут консультировать всех желающих в брестских гипермаркетах

На базе УЗ «Брестский областной эндокринологический диспансер» - консультирование по телефону горячей линии по номеру 52-50-83:

11 ноября – 14.00-19.00

12-14 ноября – 9.00- 14.00

На базе ТЦ «Корона» (ул. Московская, 210), гипермаркета «Евроопт» (Варшавское шоссе, 11), ТЦ «Экватор» (ул. Гаврилова, 16) с 10.00 до 12.30 – определение уровня глюкозы крови (натощак), измерение артериального давления, индекса массы тела с выдачей информационно-образовательных материалов.

 
Теги: Брест
 
 
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  Ежегодно 14 ноября во всем мире проводится Всемирный день борьбы с диабетом с целью профилактики этого коварного заболевания. Так в Бресте будут организованы...
 
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