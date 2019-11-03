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Тепло, дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на короткой рабочей неделе
04.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Короткая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной, сообщает pogoda.by.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Понедельник станет самым теплым днем недели. Утром будет переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до +12 °С. Во второй половине дня столбик термометра пойдет вверх: +15…17 °С. Вечером возможен небольшой дождь и гроза.
Во вторник будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем температура воздуха составит +12…14 °С.
В среду похолодает: +8…10 °С. Весь день будет идти дождь. К вечеру небо прояснится.
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Короткая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной, сообщает pogoda.by. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Понедельник станет самым теплым днем недели. Утром будет...
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