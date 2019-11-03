Тепло, дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на короткой рабочей неделе

Источник материала: Виртуальный Брест

Короткая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной, сообщает pogoda.by.





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Понедельник станет самым теплым днем недели. Утром будет переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до +12 °С. Во второй половине дня столбик термометра пойдет вверх: +15…17 °С. Вечером возможен небольшой дождь и гроза.

Во вторник будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем температура воздуха составит +12…14 °С.

В среду похолодает: +8…10 °С. Весь день будет идти дождь. К вечеру небо прояснится.