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Серьёзное ДТП произошло на перекрёстке у областной больницы в Бресте

04.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Серьёзное ДТП произошло на перекрёстке у областной больницы в Бресте

Движение на перекрёстке ограничено.

Серьёзное ДТП произошло на перекрёстке у областной больницы в Бресте

 
 
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  Обстоятельства произошедшего выясняются. Движение на перекрёстке ограничено. Ждите загрузки ссылки для показа изображений! ДТП произошло сегодня, утром 4...
 
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