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Серьёзное ДТП произошло на перекрёстке у областной больницы в Бресте
04.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Движение на перекрёстке ограничено.
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Обстоятельства произошедшего выясняются. Движение на перекрёстке ограничено. Ждите загрузки ссылки для показа изображений! ДТП произошло сегодня, утром 4...
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