Приключения двух подвыпивших друзей из Пинска в областном центре закончились в милиции

Источник материала: Виртуальный Брест

Двое жителей Пинского района собрались в областной город за покупками. Вернувшись домой, мужчины до поздней ночи употребляли алкоголь. Хозяин автомобиля уснул. А неработающему 29-летнему приятелю потребовалось продолжение. Он, будучи подшофе, сел в незапертый «Фольксваген-Гольф» и поехал к своей знакомой.





Односельчанка согласилась составить компанию и они поехали кататься по близлежащим деревням. Во время одной из остановок в машине женщина увидела кошелек с деньгами и взяла две купюры по 50 евро. Ранним утром мужчина совершил ДТП, после чего попутчица покинула знакомого и пошла домой. По дороге женщина потратила часть денег на личные нужды. Сам же виновник ДТП поспешил позвонить своему товарищу и сообщить, что его автомобиль кто-то угнал…

Часть похищенных денежных средств уже возвращена хозяину, а вот автомобилю потребуется ремонт.

За угон транспортного средства и кражу возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 214 и ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь соответственно.

Текст и аудиокомментарий старшего инспектора ОИОС УВД Александры Захаровой, фото ОУР Ивацевичского РОВД