ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активисты ОО «БРСМ» провели в Кировске электоральный пикет

04.11.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Активисты ОО «БРСМ» провели в Кировске электоральный пикет

В Кировске возле входа на рынок по ул.Кирова активисты районной организации ОО «БРСМ» из числа рабочей молодежи провели электоральный пикет в преддверии выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Участники пикета призывали граждан к активности во время выборов, исполнению своего  гражданского долга. Кировчанам и гостям города напомнили о дате проведения выборов, времени работы избирательных участков для голосования. Также доводилась информация о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Бобруйскому сельскому избирательному округу №80.

Электоральные пикеты активистов ОО «БРСМ» будут продолжены.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кировске возле входа на рынок по ул.Кирова активисты районной организации ОО «БРСМ» из числа рабочей молодежи провели электоральный пикет в преддверии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Очередной этап благоустройства прошел на Быховщине (фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика