Активисты ОО «БРСМ» провели в Кировске электоральный пикет

Источник материала: Кировец





В Кировске возле входа на рынок по ул.Кирова активисты районной организации ОО «БРСМ» из числа рабочей молодежи провели электоральный пикет в преддверии выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Участники пикета призывали граждан к активности во время выборов, исполнению своего гражданского долга. Кировчанам и гостям города напомнили о дате проведения выборов, времени работы избирательных участков для голосования. Также доводилась информация о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Бобруйскому сельскому избирательному округу №80.

Электоральные пикеты активистов ОО «БРСМ» будут продолжены.