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Стали известны подробности болезни Маргариты Тереховой

04.11.2019 11:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стали известны подробности болезни Маргариты Тереховой
Кадр из фильма

Сын российской актрисы Маргариты Тереховой Александр рассказал, почему ее семья не хочет огласки и внимания к ней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Стали известны подробности болезни Маргариты Тереховой
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Александр пояснил, что его мать находится в стабильном тяжелом состоянии, а из-за болезни Альцгеймера выражение лица женщины имеет характерные черты. В связи с этим семья не хочет показывать ее зрителям. Мужчина также отметил, что вместе с сестрой они делают все возможное для матери.

О заболевании Тереховой стало известно еще 8 лет назад. Как заявляют медики, улучшения ее состояния не ожидается.

Ранее дочь актрисы попросила помощи в лечении матери.

 
 
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Кадр из фильма Сын российской актрисы Маргариты Тереховой Александр рассказал, почему ее семья не хочет...
 
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