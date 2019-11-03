Стали известны подробности болезни Маргариты Тереховой

Сын российской актрисы Маргариты Тереховой Александр рассказал, почему ее семья не хочет огласки и внимания к ней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир программы «Звезды сошлись» на НТВ.

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Александр пояснил, что его мать находится в стабильном тяжелом состоянии, а из-за болезни Альцгеймера выражение лица женщины имеет характерные черты. В связи с этим семья не хочет показывать ее зрителям. Мужчина также отметил, что вместе с сестрой они делают все возможное для матери.

О заболевании Тереховой стало известно еще 8 лет назад. Как заявляют медики, улучшения ее состояния не ожидается.

Ранее дочь актрисы попросила помощи в лечении матери.