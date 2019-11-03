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Творчество артистов роднит и объединяет души наших людей — Леонид Заяц

04.11.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Творчество артистов роднит и объединяет души наших людей — Леонид Заяц

«Золотой шлягер» много лет собирает на могилевской земле звезд мирового искусства, чей труд и чье творчество, без преувеличения, роднит и объединяет души наших людей, делает нас более радостными и миролюбивыми, отметил во время торжественного открытия фестиваля председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.  

Он выразил огромную благодарность участникам, организаторам форума, которые создают для гостей и жителей  региона атмосферу праздника.  «Принимать этот международный музыкальный фестиваль для нас большая радость, счастье и гордость, — подчеркнул Леонид Заяц. — Ведь на песнях «Золотого шлягера» выросли не только мы, но и растут наши дети».

http://mogilev-region.gov.by

 

 
 
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«Золотой шлягер» много лет собирает на могилевской земле звезд мирового искусства, чей труд и чье творчество, без преувеличения, роднит и объединяет...
 
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