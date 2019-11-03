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За три дня в Беларуси погибли 10 человек. Из них - 5 пешеходов без фликеров

04.11.2019 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах республики погибли десять человек, из них — пять пешеходов. Все они не были обозначены световозвращающими элементами, сообщили в пресс-службе МВД.

Первый наезд произошел 1 ноября, около 15.00. Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля ГАЗ-2752 двигался по 89-му километру трассы Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин и сбил 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП девушка получила тяжелейшие травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы, где в 16.50 скончалась, не приходя в сознание.

В этот же день около 20.50 на 446-м километре трассы М10 граница РФ — Гомель — Кобрин в Ивановском районе произошла еще одна смертельная авария. Здесь 43-летний водитель фуры сбил 59-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате пешеход от полученных телесные повреждений умер на месте ДТП.


Фото: ГАИ

В субботу, 2 ноября, под колесами автомобилей погибли еще два пешехода. Около 18.30 в Молодечненском районе 35-летний водитель Mercedes, двигаясь по трассе Молодечно — Воложин, насмерть сбил 43-летнего мужчину, переходившего дорогу вблизи обозначенного пешеходного перехода. В это же время в Оршанском районе фура DAF смертельно травмировала внезапно вышедшего на дорогу мужчину.


Фото: ГАИ

Еще одно смертельное ДТП произошло 3 ноября, около 20.05. Предварительно установлено, что 31-летний водитель Renault Laguna ехал по 28-му километру трассы Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики и сбил пешехода, который вышел на дорогу из-за стоящего грузовика.


В результате ДТП 48-летний мужчина — житель Московской области (РФ) — от полученных травм умер на месте происшествия. Выяснилось, что он был водителем большегруза, стоявшего в очереди для пересечения границы.

Госавтоинспекция призывает пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевых повозок сделать себя заметнее для водителей в темноте — обозначать световозвращающими элементами.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Все они не были обозначены световозвращающими элементами.
 
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