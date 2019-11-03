Россиянка приговорена в Беларуси к 17 годам колонии за ввоз экстази

Источник материала: Ежедневник

фото: newstula.ru

Гражданка России осуждена за незаконный ввоз в Беларусь более 100 кг экстази и более 550 г гашиша.

Психотропы были обнаружены в тайнике автомобиля россиянки весной этого года сотрудниками Брестской таможни на границе с Польшей. Белорусские таможенники отметили, что это самая крупная партия психотропных веществ, выявленная на таможенной границе за последние 25 лет.

По совокупности преступлений суд приговорил женщину к заключению. Отбывать срок она будет в исправительной колонии в условиях общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на Брестский областной суд.

Гражданку России признали виновной в незаконных изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, а также в незаконном перемещении этих средств через таможенную границу ЕАЭС через границу Беларуси.

Крупную партию наркотических и психотропных веществ в тайнике автомобиля гражданки РФ обнаружили сотрудники Брестской таможни в мае нынешнего года при ее въезде из Польши в Белоруссию. Из тайника было извлечено 100 полимерных упаковок МДМА (экстази) общим весом более 100 кг, а также около 550 г гашиша. Представители белорусской таможни тогда заявили, что это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет.