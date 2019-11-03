ГАИ нашла водителя, который ехал по встречке и плюнул в стекло не пропустившего его авто

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ нашли водителя, который на столичной улице Пономаренко грубо нарушил ПДД и плюнул в стекло не пропустившего его автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал читатель Дмитрий.

Напомним, в пятницу мы писали о том, что в Минске водитель KIA поехал по встречке, обиделся, что его не пропустили, и плюнул в автомобиль своего обидчика. А уже в субботу нарушителя разыскали инспекторы и привлекли к административной ответственности.

— Сегодня (4 ноября. — Прим. AUTO.TUT.BY) был в ГАИ. Там сказали, что водителя KIA нашли еще в субботу и начали администратиынй процесс. Результатов разбирательства, видимо, пока нет. Но радует оперативность работников ГАИ, — рассказал Дмитрий.