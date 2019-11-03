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Роскошь и великолепие: «трешка» с фонтаном на Червякова и «двушка» в стиле барокко из Лошицы

04.11.2019 11:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В дизайне интерьеров, если говорить о массовости, все еще популярны минимализм, скандинавский и лофт. Объяснение простое: бюджетно и «как в Европе». Но если владельцу квартиры хочется подчеркнуть состоятельность, то тут, конечно, не до минимализма. Роскошь и статусность — это барокко, не иначе. REALTY.TUT.BY нашел два шикарных примера: трехкомнатную квартиру в престижном доме на Червякова и двухкомнатную в «мапидовской» панельке в Лошице. Фото и цены — в материале.

Трехкомнатная на Червякова


Фото: realt.by

Квартира в доме на Червякова, 61, — трехкомнатная, занимает 8−9-й этажи. Ее площадь — 107 квадратных метров. В объявлении о продаже говорится, что «ремонт был сделан по дизайн-проекту с использованием импортных высококачественных материалов отделки».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В каком конкретно стиле работали дизайнеры, не сказано. Есть отсыл и к барокко, и классике. Изюминка квартиры, бесспорно, — фонтан в прихожей.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Продают квартиру за 236 тысяч долларов в эквиваленте, по 2 199 за квадратный метр.

«Двушка» в Лошице

Еще одна потрясающе роскошная квартира расположена в панельной «свечке» в Лошице на улице Пташука, 9. Дом был сдан в 2016 году — считайте, новостройка. Площадь квартиры — 68,5 квадратного метра.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

В объявлении о продаже говорится, что на квартире не экономили, над дизайном работали профессиональные дизайнеры и художники и что «в каждой детали чувствуется изыск».


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Продается жилье за 109,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 604 за квадратный метр.

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Теги: Минск
 
 
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