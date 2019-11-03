Первые «убийцы бюджетных седанов» прибыли в Минск. Сможет ли узбекский Ravon опрокинуть рынок?

Источник материала: Tut.by

25 октября из Узбекистана в Минск стартовал автопробег на автомобилях марки Ravon: участники пробега хотят подтвердить надежность машин, проверив их горами Узбекистана и степями Казахстана. Но первые партии машин старого нового бренда уже прибыли в Минск, чтобы, как говорят представители дилерского центра «Мультимоторс», «потеснить Renault и Lada».





— Из-за политических перипетий продукция узбекского завода General Motors несколько лет фактически отсутствовала на нашем рынке. Но сейчас мы возобновили поставки автомобилей под брендом Ravon. Фактически, это те же модели Chevrolet, что мы продавали ранее. Ravon R2 — это Chevrolet Spark, Ravon R3 — это Chevrolet Aveo, Ravon R4 — это Chevrolet Cobalt, — комментирует ситуацию Сергей Жлобо, директор автоцентра «Мультимоторс».

— Наши машины ориентированы в первую очередь на покупателей, которые хотят альтернативу маркам Renault, Lada и Volkswagen, но не хотят покупать «китайцев». Важное преимущество: надежные автоматические коробки передач. Не вариаторы, не «роботы» — а классические «автоматы» известных производителей. Двигатели атмосферные, цепные, но высокотехнологичные. Кузова оцинкованы. Минимальный расход топлива, минимальные затраты на эксплуатацию и высокая надежность по доступной цене — с этим посылом бренд заново выходит на белорусский рынок, — заявляет Сергей Жлобо.





Сейчас в Минске представлены три модели. Ravon R2 с автоматом Aisin по цене от 20 700 рублей. Минчанам эта модель хороша знакома по каршерингу. Ravon R3 с кузовом седан стоит от 20 490 рублей. Это седан с мотором 1,5 мощностью 105 л.с. Его главная особенность — противозаносная система в базовой комплектации. Ravon R4 — большая машина, по размерам превосходящая «бюджетники» B-класса. Цены начинаются от 20 350 рублей.

Сергей Жлобо считает, что полностью переманить любителей Lada, Volkswagen и Renault не получится, все же белорусский рынок слишком консервативный. Но благодаря надежности и доступной цене автомобили Ravon должны найти своего покупателя.

Финиш экстремального ресурсного автопробега в Минске запланирован на 14 ноября. Тогда будут подведены итоги и официально объявлено о перезапуске бренда на нашем рынке.