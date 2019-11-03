БТ испугалось давать в эфир выступление лидера ОГП





















По словам политика, во время записи речи он специально поинтересовался у юриста Белтелерадиокомпании, мог ли кого-то «обидеть» своими словами. Услышав, что ничего подобного не прозвучало, был убежден, что проблем не возникнет. Однако в эфире его ролик так и не появился.





Что могло напугать цензоров? Среди прочего Николай Козлов рассказал о том, что ушел из милиции в знак протеста после того, как отказались возбудить уголовное дело в отношении членов избирательной комиссии, которых он поймал на вбрасывании бюллетеней во время «парламентской кампании» 2008 года.





По словам лидера ОГП, кража голосов - это одно из самых циничных и подлых преступлений. По его убеждению, честные выборы есть самым демократическим механизмом, когда граждане выбирают своих представителей, а не чиновники обманом назначают удобных «депутатов».









В предвыборной программе также прозвучали предложения, которые, по мнению Козлова, может решить только народный кандидат. Однако для этого нужно заставить режим честно считать голоса.



