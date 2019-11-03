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Юрий Беленький: Я очень доволен нашими светлыми, замечательными людьми
Источник материала: Партизан
Заместитель главы КХП-БНФ был впечатлен количеством молодежи на вчерашнем шествии на Дзяды.
Заместитель председателя Консервативно-Христианской Партии БНФ Юрий Беленький поделился впечатлениями от акции:
«Я очень доволен нашими светлыми, замечательными людьми, которые приходят с пониманием и идут достойно, не нарушая маршрута. Молодцы. Хочу передать благодарность каждому участнику!», – заявил Юрий Беленький.
Он добавил, что впечатлен присутствием молодежи на акции и благодаря этому смотрит в будущее с оптимизмом.
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Заместитель главы КХП-БНФ был впечатлен количеством молодежи на вчерашнем шествии на Дзяды.
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