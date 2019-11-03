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Ташуев покидает солигорский "Шахтер"

04.11.2019 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 4 ноября, главный тренер солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев и его тренерский штаб завершат работу в клубе.

На ближайшую игру с мозырской "Славией" команду выведет наставник дубля Сергей Никифоренко — в статусе исполняющего обязанности главного тренера основной команды. 

Такое решение было принято 4 ноября на встрече клуба и тренерского штаба. Сообщается, что контракт прекращен "по соглашению сторон". 

60-летний российский специалист возглавлял "Шахтер" с апреля 2018 года.


По сведениям pressball.by, решение по новому главному тренеру "Шахтера" будет принято в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что солигорскую команду возглавит украинский специалист Юрий Вернидуб.
 
 
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Сегодня, 4 ноября, главный тренер солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев и его тренерский штаб завершат работу в клубе.
 
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