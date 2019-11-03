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Странно как-то: пинский вокзал заминировал не пьяница или подросток, а приличная с виду женщина

04.11.2019 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пинские милиционеры задержали женщину, которую разыскивали в связи с сообщением о «минировании» вокзала в Пинске.
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"заминировавшая" вокзал женщина на камерах видеонаблюдения ж/д вокзала.

По информации очевидцев, 1 ноября, около 11.00 часов, произошла эвакуация пассажиров из здания Пинского ж/д вокзала. По предварительной информации, поступил звонок о заложенной там мине.

Из здания вокзала были эвакуированы люди. На место происшествия прибыли представители силовых структур и МЧС.

Сотрудники железнодорожного вокзала помогали пассажирам сориентироваться в ситуации. На разрешение ситуации с «минированием» потребовалось не более двух часов.

Представители силовых структур рассказали корреспонденту Медиа-Полесья, что звонок о минировании вокзала, действительно, поступил. Отреагировали мгновенно, эвакуировали людей.

На наличие мины здание вокзала проверили собственными силами, ничего не нашли.

Сайт УВД Брестского облисполкома разместил информацию о ЧП на Пинском ж/д вокзале. Было сообщено, что звонок о минировании совершила женщина. Правоохранители задержали 39-летнюю женщину, проводится проверка.


Канал «zello Пинск. ГАИ» выложил фото задержания предполагаемой «бомбистки». Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов в районе кафе «Лакомка» задержали женщину, похожую на ту, которая была зафиксирована на камерах видеонаблюдения ж/д вокзала.

В комментариях к этой информации пинчане рассказали, что эта женщина просила у людей на территории вокзала телефон, чтобы совершить звонок. Одна пинчанка дала ей свой смартфон, и женщина заходила на какой-то сайт, долго искала в своём блокноте логины и пароли.
 
 
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Пинские милиционеры задержали женщину, которую разыскивали в связи с сообщением о «минировании» вокзала в Пинске.
 
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