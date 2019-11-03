Он мог их съесть! Как белорусские авиаторы африканского диктатора-людоеда возили









В 70-е годы прошлого столетия, во времена СССР, в Артеке посвятили в пионеры одного из самых безумных и кровавых диктаторов в новейшей истории Африки. Среди прочего Жан-Бедель Бокасса был известен как людоед – человечину он называл «сахарной свининой».





Салідарнасці » сообщил Евгений Бурак, бывший председатель Белорусского профсоюза авиаработников. Любопытно, что с президентом Центральноафриканской Республики одно время работали белорусские авиаторы. Об этом «» сообщилбывший председатель Белорусского профсоюза авиаработников.





– Об этой истории – полностью она соответствует правде или нет – мне в 90-х рассказывали авиаторы, в том числе непосредственный участник тех событий, – поделился воспоминаниями Евгений Бурак. – Рассказываю об этой истории так, как мне ее изложили.





В 70-х наш летный экипаж был откомандирован в Африку, где возил на самолете Бокассу. Дело в том, что летчики белорусского управления гражданской авиации считались по уровню подготовки одними из лучших в Советском Союзе. Это было связано с очень короткой полосой, которая была в минском аэропорту: приходилось отрабатывать очень умелое пилотирование.





В 70-е СССР укреплял свои позиции в Африке и стал активно поддерживать президента ЦАР Бокассу. Примерно в это время начинались войны в Анголе, Мозамбике, и Советскому Союзу нужны были опорные базы. Союзников ублажали – тому же Бокассе предоставляли самолеты и экипажи.









С одной стороны профессионализм наших специалистов гарантировал, что с диктатором-союзником ничего не произойдет, с другой – заодно за ним можно было наблюдать.





Короче говоря, белорусский экипаж в составе штурмана, двух пилотов, бортинженера, находясь в командировке в ЦАР, возил Бокассу по Африке.





И вот пришел срок ротации. Диктатор прощается с экипажем, благодарит за верную службу и награждает. Рядовых членов экипажа – автомобилями, а командиру корабля вручает свой портрет с дарственной надписью – это считалось особой наградой для подобного рода случаев.





Экипаж вернулся домой, в среде авиаторов дружно посмеялись об этом случае и забыли.





Но прошли года, наступило свободное время и в прессе пошли публикации: оказывается, друг Советского Союза Бокасса был не только садистом и кровавым диктатором, но и людоедом! Съедал не только своих противников, но и бывших соратников.





В среде авиаторов вспомнили о старой командировке и стали смеяться над членами экипажа: так он же мог и вас сожрать!





Кроме того, возник новый интерес: покажите тот подаренный портрет Бокассы. Разговоры были такими активными, что дело дошло до ушей КГБ. И к пилоту домой нагрянули сотрудники комитета: отдай портрет.





Стали искать – не могут найти. Облазили все, обыскали – нет портрета. Хорошо, что потом жена вспомнила: где-то на даче забросили на антресоли.









В среде авиаторов опять стали смяться: что ж ты просто так отдал портрет диктатора, надо было продать раньше – автомобиль купил бы себе!





Смех смехом, но главное в той истории было следующее: власти Советского Союза безоглядно поддерживали набивавшихся к ним в союзники диктаторов, о сотрудничестве с которыми спустя время стало стыдно вспоминать.