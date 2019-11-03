Арина Соболенко закончила теннисный год на 11-м месте в рейтинге WTA

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская теннисистка Арина Соболенко закончила теннисный сезон на 11-м месте в рейтинге WTA. По сравнению с предыдущим показателем белоруска поднялась на три позиции. Это стало возможным благодаря ее титулу на малом итоговом турнире WTA в Чжухае.

Другие ведущие белорусские теннисистки закончили сезон на следующих позициях: Виктория Азаренко занимает 50-е место, Александра Саснович – 67-е, Ольга Говорцова – 194-е, Вера Лапко – 328-е. Первая ракетка мира – австралийка Эшли Барти, которая выиграла Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне.

В парном разряде лучшая из белорусок также Арина Соболенко. Она закончила год на пятой позиции в рейтинге. Лучшей стала чешка Барбора Стрыцова. В топ-100 входят еще три белоруски. Среди них Виктория Азаренко (18), Александра Саснович (46) и Лидия Морозова (92).

У мужчин лучший из белорусов Егор Герасимов. Он вернулся в топ-100 одиночного рейтинга, замыкая его. Илья Ивашко занимает 143-е место. Лучший теннисист мира на данный момент – испанец Рафаэль Надаль.