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Арина Соболенко закончила теннисный год на 11-м месте в рейтинге WTA

04.11.2019 12:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко закончила теннисный год на 11-м месте в рейтинге WTA
Фото из открытых источников

Белорусская теннисистка Арина Соболенко закончила теннисный сезон на 11-м месте в рейтинге WTA. По сравнению с предыдущим показателем белоруска поднялась на три позиции. Это стало возможным благодаря ее титулу на малом итоговом турнире WTA в Чжухае.

Арина Соболенко закончила теннисный год на 11-м месте в рейтинге WTA Арина Соболенко выиграла малый итоговый турнир WTA

Другие ведущие белорусские теннисистки закончили сезон на следующих позициях: Виктория Азаренко занимает 50-е место, Александра Саснович – 67-е, Ольга Говорцова – 194-е, Вера Лапко – 328-е. Первая ракетка мира – австралийка Эшли Барти, которая выиграла Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне.

В парном разряде лучшая из белорусок также Арина Соболенко. Она закончила год на пятой позиции в рейтинге. Лучшей стала чешка Барбора Стрыцова. В топ-100 входят еще три белоруски. Среди них Виктория Азаренко (18), Александра Саснович (46) и Лидия Морозова (92).

У мужчин лучший из белорусов Егор Герасимов. Он вернулся в топ-100 одиночного рейтинга, замыкая его. Илья Ивашко занимает 143-е место. Лучший теннисист мира на данный момент – испанец Рафаэль Надаль.

 
 
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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг.
 
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