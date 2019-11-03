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Для пинчан провели семинар по медиаграмотности

04.11.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В эпоху постмодернизма, когда новость опережает событие, а собственная интерпретация становится ценнее мнения эксперта и в обилии фейков (недостоверных фактов) трудно узнать истину, тогда на помощь приходит фактчекинг, или умение распознавать правду.




Как проверять сведения на достоверность в цифровом информационном поле, рассказал сотрудник информационного центра Посольства США в Беларуси Антон Пеньковский. В центре «Максимум» центральной городской библиотеки состоялся семинар по медиаграмотности. Были организованы две программы для разных аудиторий: первая - для студентов Полесского госуниверситета, вторая - для посетителей библиотеки. 




Сегодня большинство людей, следуя автоматизмам и стереотипам, доверяют красивой картинке или видео, не воспринимая критически суть. По телевизору сказали - значит правда, в интернете написано - верим. В качестве примера лжеинформации Антон рассказал о придуманном фейке итальянского журналиста Томассо Дебенедетти. В мае 2017 года он сообщил в СМИ о смерти Светланы Алексиевич, белорусского автора и обладателя Нобелевской премии по литературе. Оказалось, что работа у него такая - «хоронить» знаменитостей. Ранее Дебенедетти распространял поддельные новости о смерти Михаила Горбачева, Фиделя Кастро и Башара Асада через фейковые профили в Twitter. 




Когда информационный шум заглушает истину, следует обращать внимание на то, кто публикует новость, откуда источник информации, зачем это опубликовано и для кого написано. Помните, подлинные факты - это подкрепленные надежными аргументами события. Их искажение - преступление против объективности и точности. 

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено центром ЦГБ «Максимум»

 
Теги: Новости
 
 
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В эпоху постмодернизма, когда новость опережает событие, а собственная интерпретация становится ценнее мнения эксперта и в обилии фейков (недостоверных фактов)...
 
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