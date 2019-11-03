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Сверяют списки и устанавливают кабинки для голосования. Как в области работают участковые избирательные комиссии?

04.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сверяют списки и устанавливают кабинки для голосования. Как в области работают участковые избирательные комиссии?

В области создано 669 участковых избирательных комиссий, в том числе на базе санаториев, больниц и воинских частей. С 1 ноября они приступили к работе. Посетить свой избирательный участок, чтобы ознакомиться со списками для голосования, избиратели могут с 17.00 до 19.00 в будние дни и с 12.00 до 14.00 – в субботу.

– В это время избиратели могут позвонить или прийти на свой избирательный участок и проверить, внесены ли они в списки для голосования, правильно ли там указаны их данные, – рассказал секретарь областной избирательной комиссии Игорь Зайко. – Также участковые избирательные комиссии приступили к подготовке участков для голосования – сейчас устанавливаются кабины и урны, оформляются стенды, на которых размещаются биографические плакаты с информацией о кандидатах.

Сверяют списки и устанавливают кабинки для голосования. Как в области работают участковые избирательные комиссии?

Областная избирательная комиссия просит обратить внимание на то, что для некоторых участковых избирательных комиссий, расположенных в сельской местности, установлен другой график работы – избирателей здесь ждут с 16.00 до 18.00 в будние дни и с 11.00 до 13.00 в субботу. С подробным графиком работы каждого участка можно ознакомиться на официальном сайте облисполкома в разделе «Выборы».

– В почтовых ящиках избирателей уже начали появляться информационные листовки и приглашения принять участие в выборах. Получить их избиратели должны не позднее 6 ноября, – отметил Игорь Зайко. – Те, кто не сможет в день выборов или в период досрочного голосования самостоятельно посетить избирательный участок, уже сейчас имеют возможность уведомить об этом участковую избирательную комиссию и воспользоваться правом голоса на дому.

С 12 по 16 ноября включительно в стране пройдет досрочное голосование. В эти дни участковые избирательные комиссии будут работать с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00, а непосредственно в день самих выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, которые пройдут 17 ноября, голосование начнется в 8.00 и закончится в 20.00.

 
Анна РАДЮК
https://grodnonews.by
 
 
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В области создано 669 участковых избирательных комиссий, в том числе на базе санаториев, больниц и воинских частей. С 1 ноября они приступили к работе. Посетить свой...
 
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