4G-интернет от Анлим.бел пришел в Мозырь

Источник материала: Mlife

Теперь не нужно ждать, пока проведут скоростную сеть или оптику и не нужно экономить трафик. Интернет от Анлим.бел рассчитан на тех, кто живет в многоэтажке и в частном секторе.

Он призван решить проблемы, которые до сих пор касаются многих жителей Кобрина и ближайших к городу районов.

Вот какие преимущества 4G-интернета перечисляют представители Анлим.бел:

1. Полностью безлимитные тарифы от 23,9 руб/мес.

2. Работа модема без лишних проводов.

3. К одному модему (роутеру) можно подключить до 4 устройств по кабелю и все остальные по Wi-Fi.

4. 14 дней на тестирование услуги.

5. Доставка курьером в любой регион - 0 руб.

6. Беспроводная технология - не надо сверлить стену.

ПОЛНОСТЬЮ БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФЫ

Интернет от этого провайдера безлимитный, это значит, что скорость не снижается, сколько бы трафика вы не израсходовали.

В этом отличие такого интернета от, например, классических тарифов мобильных операторов, у которых безлимиты ограничены объемом трафика.

Полностью безлимитные 4G-тарифы вы можете посмотреть на сайте анлим.бел .

РАБОТА МОДЕМА БЕЗ ЛИШНИХ ПРОВОДОВ

В качестве оборудования Анлим.бел предлагает клиентам беспроводные модемы. Чтобы подключить их, вам не потребуется проводить к дому какие-либо дополнительные кабели. Достаточно просто вставить устройство в розетку — и оно уже готово раздавать интернет.







К ОДНОМУ МОДЕМУ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ВСЕ ГАДЖЕТЫ ПО WI-FI

Большой плюс полноценного 4G-модема в том, что он обеспечивает интернетом не отдельное устройство, как, к примеру, USB-модемы или sim-карта в телефоне, а покрывает сетью Wi-Fi сразу все гаджеты.

Таким образом, компьютер, ноутбук, планшет и телефон — все они будут подключены к стационарному интернету по беспроводной технологии. И это актуально как для жителей многоэтажек и частного сектора в городе, так и для тех, кто проживает в пригороде и коттеджных посёлках.

Также модем имеет четыре LAN-порта для подключения домашних устройств по кабелю, если это необходимо.

СКОРОСТЬ И ПОКРЫТИЕ

Анлим.бел — официальный партнер компании BeCloud, которая обладает единственной в Беларуси сетью 4G, поверх которой работают другие сотовые операторы. На сегодняшний день сетью полностью покрыты все областные центры, многие крупные и средние города и близлежащие к ним местности.

На сегодняшний день 4G-сеть в Беларуси дает возможность абонентам получать интернет на скорости до 50 Мбит/c. Со всеми тарифами вы можете познакомиться на сайте анлим.бел .

ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС ПОДКЛЮЧЕНИЯ

После дистанционного оформления заявки и составления договора курьер доставит вам домой документы для подписи и необходимое оборудование — 4G-модем.

Первые 14 дней пользования услугой — тестовый период. Если вдруг у вас появятся веские причины, чтобы отказаться от услуги, вы сможете вернуть оборудование и получить свою предоплату за интернет обратно в полном размере.