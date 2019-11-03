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Драку петуха и лошади сняли на видео: попробуйте угадать победителя
Источник материала: Tut.by
Петухи — бесстрашные и упрямые создания, которые мало чего боятся. Они дерутся не только друг с другом, но и нападают на животных, которые гораздо их крупнее. Например, на лошадей. Разница в размерах огромна, но имеет ли она значение? Посмотрите видео и узнайте!
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Петухи могут быть очень упрямыми!
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