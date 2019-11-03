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Новые победы учащихся Слуцкого центра детского творчества

04.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Учащиеся Слуцкого центра детского творчества стали призёрами фестиваля "Славянские встречи". Всего ребята привезли 37 дипломов I, II и III степени. Об этом сообщается на сайте Слуцкого ЦДТ.

Новые победы учащихся Слуцкого центра детского творчества

Новые победы учащихся Слуцкого центра детского творчества

Славянские встречи» в Минске в ноябре 2019 года – XIX международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества, на котором встретились таланты из стран СНГ и Европы, открытые к творческому диалогу и международному сотрудничеству. Организатором конкурса-фестиваля является творческое объединение «Триумф» – член CID UNESCO при информационной поддержке АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного образования» и Международной Академии Музыки Елены Образцовой».

Новые победы учащихся Слуцкого центра детского творчества

Учащиеся народной студии изобразительного искусства «Вытокі» (руководитель Шуманская Наталья Евгеньевна) и объединений по интересам «Авторская кукла» и «Радуга цвета» (педагог Курлович Лилия Валерьевна) Слуцкого Центра детского творчества – обладатели 18 дипломов лауреатов I степени, 18 дипломов лауреатов II степени и 1 диплома лауреата III степени конкурса-фестиваля в номинациях «Изобразительное искусство», «Выставка прикладного творчества».

Новые победы учащихся Слуцкого центра детского творчества

Врублевская Яна, учащаяся народной студии изобразительного искусства «Вытокі» отмечена специальным призом – кубком и дипломом за высокий уровень исполнительского мастерства.

Благодарственными письмами от организаторов конкурса-фестиваля за высокий профессиональный уровень в подготовке участников конкурса-фестиваля отмечены Шуманская Наталья Евгеньевна, руководитель народной студии изобразительного искусства «Вытокі», Курлович Лилия Валерьевна, педагог дополнительного образования Слуцкого Центра детского конкурса.

Благодарственным письмом за неравнодушие к творческому развитию современной молодежи отмечена Ярошевич Ольга Михайловна, директор Слуцкого Центра детского творчества.

Слуцкий ЦТД
SlutskGorod

 
Теги: Минск
 
 
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Учащиеся Слуцкого центра детского творчества стали призёрами фестиваля "Славянские встречи". Всего ребята привезли 37 дипломов I, II и III степени. 
 
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