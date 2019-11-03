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C 1 декабря в Беларуси будет увеличено количество платных дорог

04.11.2019 12:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

C 1 декабря в Беларуси будет увеличено количество платных дорог
Фото из открытых источников

C 1 декабря в Беларуси будет увеличено количество платных дорог В Гомельском районе открыли движение по новому мосту через реку Сож
C 1 декабря 2019 года будет расширена сеть платных дорог в Беларуси. В систему BelToll будет включено 62 км белорусских дорог на участке автомобильной дороги М6/Е 28 «Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги)» от 134-го до 196-го км, пишет БЕЛТА.

Сообщается, что после этого нововведения итоговая протяженность сети платных дорог в Беларуси составит 1787 км.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Итоговая протяженность сети платных дорог в стране составит почти 1,8 тыс. км.
 
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