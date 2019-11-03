Сообщается, что после этого нововведения итоговая протяженность сети платных дорог в Беларуси составит 1787 км.
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C 1 декабря в Беларуси будет увеличено количество платных дорог
04.11.2019 12:42 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сообщается, что после этого нововведения итоговая протяженность сети платных дорог в Беларуси составит 1787 км.
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Итоговая протяженность сети платных дорог в стране составит почти 1,8 тыс. км.
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