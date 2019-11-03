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Беларус пытался улететь из Тайваня к Тихому океану на шасси самолёта

04.11.2019 12:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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2 ноября, в субботу, в международном аэропорту в Тайване задержали беларуса. Он залез на шасси самолета, пытаясь незаметно улететь к островам Тихого океана, сообщает Taipei Times. Местные СМИ говорят, это первый подобный случай за всю историю аэропорта.

Мужчина зашел в запретную зону аэропорта Тайвань-Таоюань и пробрался к самолету авиакомпании China Airlines, который стоял на взлетно-посадочной полосе, но беларуса заметил пилот. Рейс из Тайваня в Айрай (Палау) прервали, а охрана аэропорта удерживала мужчину, пока на место не приехала полиция. 

Когда беларуса обыскали, при нем обнаружили светоотражающий жилет, газовую горелку, несколько зажигалок и «непонятный рисунок». Позже силовики заявили, что мужчина отказался давать показания после ареста. Информацию о нем стали собирать по отпечаткам пальцев и сканированию сетчатки, но записей о въезде беларуса в Тайвань найти не удалось. На момент публикации этой заметки личность человека до сих пор публично не озвучена. Тайваньские власти не исключают, что он въехал в страну по поддельным документам.

Что касается остальных пассажиров самолета, то их пересадили на другой самолет. Они благополучно вылетели в Айрай, только на три часа позже, и никто не пострадал.

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2 ноября, в субботу, в международном аэропорту в Тайване задержали беларуса. Он залез на шасси самолета, пытаясь незаметно улететь к островам Тихого океана,...
 
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