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Последнюю зарплату получали в январе. В Лельчицах организация задолжала работникам 70 тысяч рублей
Источник материала: Tut.by
В Лельчицком районе бывшие работники одной из местных строительных компаний требуют вернуть задолженность по зарплате в 70 тысяч рублей,
Иски к нанимателю подали десятки бывших работников.
Сергею Болсуновскому бывший наниматель задолжал полторы тысячи рублей. Его коллеге Василию Хильченко — две. Они не просят чужого, но и своего, честно заработанного, уступать не хотят. Хотя и признаются: обивать пороги кабинетов уже надоело.
Задержки зарплаты, говорят бывшие работники, начались еще 18-м году. Последний раз зарплату в ЗАО «Альянс» выплачивали в январе. Руководство говорит: «Нет денег».
На протяжении 30 лет ЗАО «Альянс» было крупнейшей строительной организацией региона, не сходило с районной доски почета. Они строили целые улицы в агрогородках, возводили фермы, овощехранилища, асфальтировали дороги, микрорайон в Лельчицах построен специалистами акционерного общества. Зарплаты у строителей были хорошие: до 18 млн неденоминированных рублей. Поэтому, когда у предприятия начались проблемы, увольняться люди не торопились.
Рассчитаться с работниками, которых до последнего не увольняли, могли бы запросто, если бы дебиторы вернули долги — а аграрии задолжали строителям 280 тысяч рублей.
— Была массовая модернизация сельского хозяйства хозспособом. У них ни бетона, ни техники. Звонят: «Владимирович, помоги!». Помогали. Но когда нам туго — настала пора и нам помочь хоть чуть-чуть, — говорит председатель собрания акционеров ЗАО «Альянс» Николай Щеваньков.
Имущество некогда успешного предприятия арестовано и распродается с аукциона в счет погашения задолженности по заработной плате. К комплексному решению проблемы активно подключились и местные власти.
Закрыть задолженность по зарплате пообещали до 31 декабря. А вот предприятия-должники «Альянса» в новый год, скорее всего, пойдут со старыми долгами.
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Рассчитаться с работниками, которых до последнего не увольняли, могли бы запросто, если бы дебиторы вернули долги - а аграрии задолжали строителям 280 тысяч рублей.
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