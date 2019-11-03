Последнюю зарплату получали в январе. В Лельчицах организация задолжала работникам 70 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе бывшие работники одной из местных строительных компаний требуют вернуть задолженность по зарплате в 70 тысяч рублей, сообщает СТВ.





Иски к нанимателю подали десятки бывших работников.

Сергею Болсуновскому бывший наниматель задолжал полторы тысячи рублей. Его коллеге Василию Хильченко — две. Они не просят чужого, но и своего, честно заработанного, уступать не хотят. Хотя и признаются: обивать пороги кабинетов уже надоело.

Задержки зарплаты, говорят бывшие работники, начались еще 18-м году. Последний раз зарплату в ЗАО «Альянс» выплачивали в январе. Руководство говорит: «Нет денег».

На протяжении 30 лет ЗАО «Альянс» было крупнейшей строительной организацией региона, не сходило с районной доски почета. Они строили целые улицы в агрогородках, возводили фермы, овощехранилища, асфальтировали дороги, микрорайон в Лельчицах построен специалистами акционерного общества. Зарплаты у строителей были хорошие: до 18 млн неденоминированных рублей. Поэтому, когда у предприятия начались проблемы, увольняться люди не торопились.

Рассчитаться с работниками, которых до последнего не увольняли, могли бы запросто, если бы дебиторы вернули долги — а аграрии задолжали строителям 280 тысяч рублей.

— Была массовая модернизация сельского хозяйства хозспособом. У них ни бетона, ни техники. Звонят: «Владимирович, помоги!». Помогали. Но когда нам туго — настала пора и нам помочь хоть чуть-чуть, — говорит председатель собрания акционеров ЗАО «Альянс» Николай Щеваньков.

Имущество некогда успешного предприятия арестовано и распродается с аукциона в счет погашения задолженности по заработной плате. К комплексному решению проблемы активно подключились и местные власти.

Закрыть задолженность по зарплате пообещали до 31 декабря. А вот предприятия-должники «Альянса» в новый год, скорее всего, пойдут со старыми долгами.