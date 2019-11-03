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В Микашевичах 5-летний мальчик выпал с балкона восьмого этажа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Микашевичах с балкона восьмого этажа выпал ребенок.
Как
Происшествие случилось днем 2 ноября в одной из новостроек. Двое детей, пяти и трех лет, были дома одни. Отец находился на работе, мама ушла в магазин.
Предварительно, старший из братьев увидел через окно детей на улице. Мальчик оделся, обулся и вышел на балкон. Здесь ребенок стал на стульчик и вывалился с балкона.
Мама призналась, что дверь на балкон была закрыта, но сын умел ее открывать.
Упавшего ребенка обнаружила соседка. Она вызвала скорую. Мальчик находится в реанимации.
В семье воспитываются еще двое детей – 16 и 18 лет.
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Новости Беларуси. В Микашевичах с балкона восьмого этажа выпал ребенок. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области...
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