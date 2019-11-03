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Женщина нашла на заднем дворе бездомного щенка. А он оказался диким зверем
Источник материала: СТВ
Женщина нашла на заднем дворе своего дома скулящего щенка и решила его приютить.
Когда питомец подрос – стало ясно, что это не просто собака. Было проведено ДНК-исследование,
Австралийка нашла щенка на улице. Скорее всего, он выпал из когтей орла, который поймал его. Близкие женщины думали, что животное могло быть лисой или дикой собакой.
Щенка накормили и выходили, а затем отвезли в больницу. По словам ветеринара Бек Дей, его возраст составлял 8-9 недель.
«У него была отметина на спине (скорее всего, от когтей орла), рядом не было других щенков. Жительница не слышала ни одного зовущего зверя. Так что щенок был просто одинокой маленькой душой, выброшенной на заднем дворе».
Малыш не боялся людей и был спокоен.
После проведения ДНК-экспертизы оказалось, что найденный щенок породы динго. Доктор добавила, что «это просто невероятно».
Динго находятся под угрозой исчезновения. Щенок станет участником программы по разведению этой породы. Их места обитания в дикой природе уничтожаются человеком, а некоторые люди отстреливают динго, принимая их за бродячих собак. Фонд спасения динго вовсю старается спасти их от вымирания.
Малыша доставили в приют, где он находится среди сородичей.
«Он приручен довольно хорошо. Хотя он дикий и всегда таким будет, он все равно очень счастлив здесь, ему нравятся люди, которые заботятся о нем. На него просто потрясающе смотреть».
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Женщина нашла на заднем дворе своего дома скулящего щенка и решила его приютить. Когда питомец подрос – стало ясно, что это не просто собака. Было проведено...
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