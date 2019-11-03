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Женщина нашла на заднем дворе бездомного щенка. А он оказался диким зверем

04.11.2019 12:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщина нашла на заднем дворе своего дома скулящего щенка и решила его приютить.  

Когда питомец подрос – стало ясно, что это не просто собака. Было проведено ДНК-исследование, сообщает ABC News. Подкидыш оказался очень редким видом – горным динго.  

Женщина нашла на заднем дворе бездомного щенка. А он оказался диким зверем
Фото: instagram.com/wandi_dingo

Австралийка нашла щенка на улице. Скорее всего, он выпал из когтей орла, который поймал его. Близкие женщины думали, что животное могло быть лисой или дикой собакой.  

Щенка накормили и выходили, а затем отвезли в больницу. По словам ветеринара Бек Дей, его возраст составлял 8-9 недель.  

Женщина нашла на заднем дворе бездомного щенка. А он оказался диким зверем
Фото: instagram.com/wandi_dingo

«У него была отметина на спине (скорее всего, от когтей орла), рядом не было других щенков. Жительница не слышала ни одного зовущего зверя. Так что щенок был просто одинокой маленькой душой, выброшенной на заднем дворе».  

Малыш не боялся людей и был спокоен.  

После проведения ДНК-экспертизы оказалось, что найденный щенок породы динго. Доктор добавила, что «это просто невероятно».  

Женщина нашла на заднем дворе бездомного щенка. А он оказался диким зверем
Фото: instagram.com/wandi_dingo

Динго находятся под угрозой исчезновения. Щенок станет участником программы по разведению этой породы. Их места обитания в дикой природе уничтожаются человеком, а некоторые люди отстреливают динго, принимая их за бродячих собак. Фонд спасения динго вовсю старается спасти их от вымирания.  

Малыша доставили в приют, где он находится среди сородичей.  

Женщина нашла на заднем дворе бездомного щенка. А он оказался диким зверем
Фото: instagram.com/wandi_dingo 

«Он приручен довольно хорошо. Хотя он дикий и всегда таким будет, он все равно очень счастлив здесь, ему нравятся люди, которые заботятся о нем. На него просто потрясающе смотреть».   

Вот как пугающе выглядит самый большой щенок в мире (читать далее).  

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Женщина нашла на заднем дворе своего дома скулящего щенка и решила его приютить.   Когда питомец подрос – стало ясно, что это не просто собака. Было проведено...
 
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