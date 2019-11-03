Источник материала: Кричевская жизнь

Забота о людях труда –главная задача профсоюза. Об этом речь шла на заседании совета район­ного объединения профсоюзов. В работе приняли участие профсоюз­ные лидеры района.

– Надо отметить, – подчеркнул в докладе председатель район­ного объединения профсоюзов Валерий Живицкий, – что по ряду вопросов, над которыми мы активно трудились в последнее время, добились хороших результатов. В то же время, есть направления, где мы по-прежнему не дорабатываем. X Пленум Совета Федерации проф­союзов Беларуси в июле 2019 года обозначил широкий круг вопросов. Над ними профсоюзным организациям района надо целенаправленно поработать в предстоящий перед очередным съездом ФПБ период.

В докладе речь шла о том, что одним из главных событий сегодняшнего дня является принятие новой редакции Трудового кодекса. Впервые в истории ФПБ наравне с органами законодательной и исполнительной власти выступила одним из разработчиков изменений и дополнений этого важнейшего документа. Проведена колоссальная работа. Состоя­лось огромное количество встреч, переговоров и консультаций с социальными партнерами для выработки приемлемых для всех сторон решений и включения важнейших предложений ФПБ в законопроект. В первую очередь речь идет о закреплении в новом законе нормы о гарантиях занятости для добросовестных работников. И сегодня в Трудовой кодекс включена норма о том, что контракт на один год исключительно по воле нанимателя может быть заключен только один раз – при приеме на работу. А дальше, если стороны решили продолжить трудовые отношения, с добросовестным работником с его согласия контракт подписывается на максимальный срок, а новый заключается минимум на три года. В новой редакции Трудового кодекса, несмотря на принципиальные возражения нанимателей, ФПБ удалось сохранить норму, согласно которой обсуждение содержания контракта работника-члена профсоюза производится с участием представителя профсоюза. Второй, крайне важный воп­рос, который ФПБ удалось отстоять в новом Трудовом кодексе, – это изменение статьи 365. Она касается распространения норм коллективного договора на работников, которые не являются членами профсоюза. И на сегодняшний день определено, что все льготы и гарантии, которые прописываются в коллективном договоре сверх установленного законодательством, будут распространяться на работников, которые не являются членами профсоюза, на условиях и в порядке, определяемых в самом коллективном договоре. Также по инициативе профсою­зов в Трудовом кодексе прописан ряд других норм, которые улучшают положение работников. Всего было внесено порядка 40 инициатив по изменению 30 статей кодекса. Благодаря принципиальной позиции Федерации профсоюзов, заблокирован ряд предложений, которые бы ухудшили положение трудящихся. ФПБ работает над некоторыми другими важными документами, в частности, по совершенствованию системы пенсионного обеспечения работников, занятых в особых условиях труда, страхованию рисков невыплаты заработной платы при банкротстве организации, совершенствованию системы социального партнерства.

Докладчик говорил о создании новых первичных организаций, необ­ходимости увеличения их численности. Так, в районе создана одна новая «первичка». В реестре стоит 8 организаций, где возможно создание первичных профсоюз­ных организаций. Среди важных направлений работы – необходимость повышения эффективности общественного контроля за охраной труда, соблюдением законодательства о труде, соответствием положений коллективных договоров соглашениям более высокого уровня. Отмечены необходимость развития таких традиционных направлений профсоюзной работы, как спорт и оздоровление трудящихся, а также важность информационной работы.

– Сил и ресурсов для решения обозначенных задач у нас достаточно, – подчеркнул докладчик. – Надо только не быть равнодушным, делом, а не на словах, реализовывать защитную функцию профсоюзов.

Федерация профсоюзов Беларуси, представляющая интересы трудовых коллективов, традиционно принимает активное участие во всех этапах избирательной кампании в соответст­вии с Избирательным кодексом Рес­публики Беларусь и Календарным планом по подготовке и проведению выборов. Профсоюзные организации района никогда не стояли в стороне от таких общенациональных, значимых для жизни государства событий. Так, была проделана большая работа в ходе подготовки и проведения выборов в местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва. Тогда в состав избирательных комиссий разных уровней вошли 30 профсоюзных активистов, из них двое были председателями районной и окружной комиссий, 24 профсоюзных активиста зарегистрированы наблюдателями. И в нынешней избирательной кампании профсоюзный актив района примет активное участие. Все члены профсоюза напрямую заинтересованы, чтобы в парламент были избраны подготовленные, авторитетные люди, которые в дальнейшем при принятии законов будут всегда учитывать интересы человека труда. В районе сформировано 25 участковых комиссий, в каждую из которых выдвинуты профсоюзные активисты. Задача на сегодня – завершить работу по выдвижению своих представителей в участковые избирательные комиссии, наб­людателей на участки для голосования. Председатель первичной организации локомотивного депо Тимур Стречень поделился опытом проведения пикетов по сбору подписей в поддержку предполагаемого кандидата в депутаты.

Прозвучала информация о ходе проведения отчетно-выборной кампании в профсоюзных организациях района. Так, по состоянию на 25 сентября нынешнего года отчеты и выборы прошли в 2 профсоюз­ных группах (100%), 11 цеховых организациях (100%), 76 первичных профсоюзных организациях (90%), 3 районных организациях отраслевых профсоюзов (75%).

По результатам заседания совета районного объединения проф­союзов приняты постановления, направленные на совершенствование работы. Также принято решение о созыве отчетно-выборной конференции районного объединения профсоюзов, которая состоится 20 декабря 2019 года.

Владимир Далецкий.