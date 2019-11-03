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Об организации питания учащихся
04.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Специалистами УЗ «Кричевский райЦГЭ» со 2 сентября по 07 октября был проведен мониторинг организации питания учащихся района.
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Специалистами УЗ «Кричевский райЦГЭ» со 2 сентября по 07 октября был проведен мониторинг организации питания учащихся района. В ходе мониторинга
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