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Об организации питания учащихся

04.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Специалистами УЗ «Кричевский райЦГЭ» со 2 сентября по 07 октября был проведен мониторинг организации питания учащихся района.
В ходе мониторинга обследовано 27 пищеблоков учреждений образования, на 20 выявлены нарушения в части: соблюдения технологии приготовления блюд; нарушения условий хранения пищевых продуктов; невыполнения примерного десятидневного меню; занижения объемов блюд.
По всем выявленным нарушениям санэпидзаконодательства выдано 3 предписания о запрещении реализации недоброкачественных пищевых продуктов общим весом 13 кг 200 г, 16 рекомендаций — об устранении нарушений.
Санитарной службой района мониторинги организации питания будут продолжены.
Е.Кошелева,
А.Типанкова,
помощники врача-гигиениста УЗ «Кричевский райЦГЭ».

 
 
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Специалистами УЗ «Кричевский райЦГЭ» со 2 сентября по 07 октября был проведен мониторинг организации питания учащихся района. В ходе мониторинга
 
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