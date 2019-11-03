Об организации питания учащихся

Источник материала: Кричевская жизнь

Специалистами УЗ «Кричевский райЦГЭ» со 2 сентября по 07 октября был проведен мониторинг организации питания учащихся района.

В ходе мониторинга обследовано 27 пищеблоков учреждений образования, на 20 выявлены нарушения в части: соблюдения технологии приготовления блюд; нарушения условий хранения пищевых продуктов; невыполнения примерного десятидневного меню; занижения объемов блюд.

По всем выявленным нарушениям санэпидзаконодательства выдано 3 предписания о запрещении реализации недоброкачественных пищевых продуктов общим весом 13 кг 200 г, 16 рекомендаций — об устранении нарушений.

Санитарной службой района мониторинги организации питания будут продолжены.

Е.Кошелева,

А.Типанкова,

помощники врача-гигиениста УЗ «Кричевский райЦГЭ».