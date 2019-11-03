Уплатить не позднее 15 ноября

Источник материала: Кричевская жизнь

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской области напоминает, что физические лица, которым принадлежат объекты недвижимос­ти и земельные участки (за исключением лиц, имеющих право на льготу), должны уплатить земельный налог и налог на недвижимость, арендную плату за землю. Срок уплаты данных платежей истекает 15 ноября. В целях рационального использования семейного бюджета стоит задуматься об уплате налогов частями, заблаговременно, до наступления установленного законодательством срока.

Уплата налогов может производиться любым удобным для плательщика способом: наличными денежными средствами через банк, оператора почтовой связи, в поселковом, сельском исполнительном и распорядительном органе, в порядке безналичных расчетов через интернет-банкинг, инфокиоск. Оплатить имущественные налоги через интернет-банкинг позволяет, в том числе, элект­ронный сервис «Личный кабинет» на портале Министерства по налогам и сборам.

За неуплату или неполную уплату налагается штраф в соответствии со статьей 13.6 КоАП Республики Беларусь. Суммы налогов, добровольно не уплаченные в бюджет, взыс­киваются в принудительном порядке с начислением пени за каждый календарный день просрочки.

ИМНС РБ по налогам и сборам

по Кричевскому району.