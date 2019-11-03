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Уплатить не позднее 15 ноября
04.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Инспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской области напоминает, что физические лица, которым принадлежат объекты недвижимости и земельные участки (за исключением лиц, имеющих право на льготу), должны уплатить земельный налог и налог на недвижимость, арендную плату за землю. Срок уплаты данных платежей истекает 15 ноября. В целях рационального использования семейного бюджета стоит задуматься об уплате налогов частями, заблаговременно, до наступления установленного законодательством срока.
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Инспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской области напоминает, что физические лица, которым принадлежат объекты недвижимости и земельные участки
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