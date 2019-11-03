Что будет, если спать со включенным светом

Источник материала: Tut.by

Воздействие света на спящего человека в неподходящее время по отношению к солнечному циклу может нарушать циркадные ритмы, пишет Naked Science .



Фото: pixabay.com

Японские ученые из Медицинского университета города Нара выяснили, что лишний свет в спальне во время сна — будь то ночник, уличный фонарь, который видно из окна, или даже светящаяся Луна — может повысить риск развития смертельных заболеваний сердца и инсульта.

Более высокие уровни светового загрязнения сопровождались повышенными показателями хронического атеросклероза — болезни, провоцирующей образование атеросклеротических бляшек на стенках артерий. Исследование проводилось на 989 мужчинах и женщинах в течение трех лет. Средний возраст участников составил от 71 до 77 лет.

Во время эксперимента ученые на протяжении двух ночей располагали над головами спящих людей включенную лампу. Источник света находился на высоте 60 сантиметров от пола и был повернут по направлению к потолку.

«Мы обнаружили четкую и закономерную связь между интенсивностью ночного освещения в спальне и прогрессированием атеросклероза, который не зависел от известных факторов риска, включая возраст, ожирение, курение, гипертонию и диабет. Световое загрязнение в помещении может быть фактором развития атеросклероза среди населения в целом», — рассказал один из авторов исследования, Кенджи Обаяши.

По словам ученых, суть в том, что прохождение света через закрытые веки снижает выработку мелатонина, также известного как «гормон ночи», который уменьшает кровяное давление, снимает воспаление и контролирует циркадные ритмы.