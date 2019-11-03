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«Беларусбанк» предупредил клиентов о новой мошеннической схеме злоумышленников
04.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Беларусбанк» сообщает, что 100-летний юбилей банк отметит только в 2022 году и обо всех акциях и мероприятиях сообщит клиентам через официальные каналы коммуникаций.
Разглашение только паспортных данных не позволит мошенникам воспользоваться вашими денежными средствами. Но если помимо передачи персональных данных, вы передали еще и СМС-коды, которые банк направляет на телефонный номер клиента, либо коды с карты кодов для входа в интернет-банкинг, средства на ваших счетах окажутся в опасности. Имея эти данные, злоумышленники могут зарегистрировать вас в МСИ и получить возможность авторизоваться в вашем интернет-банкинге.
Если вы все же сообщили свои персональные данные незнакомым людям, незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение банка или позвоните в Контакт-центр банка по номеру 147, или сообщите в милицию.
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