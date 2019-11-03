«Беларусбанк» предупредил клиентов о новой мошеннической схеме злоумышленников

Источник материала: Полесская правда



В отделе коммуникаций «Беларусбанка» рассказали подробности новой мошеннической схемы злоумышленников: мошенники рассылают в соцсетях информацию о том, что «Беларусбанк» якобы к своему юбилею делает денежные подарки клиентам в виде прямых выплат и повышения процентных ставок. Для получения подарков пользователей просят сообщить данные платежных карт, остатки денежных средств на счетах, номера мобильных телефонов, привязанных к интернет-банкингу, одноразовые СМС-коды и паспортные данные. Получив нужные сведения, мошенники списывают средства со счетов жертв.

«Беларусбанк» сообщает, что 100-летний юбилей банк отметит только в 2022 году и обо всех акциях и мероприятиях сообщит клиентам через официальные каналы коммуникаций.

Кроме того, работники банка никогда не спрашивают у клиентов данные платежных карт, остатки на счетах, паспортные данные и одноразовые СМС-пароли.

Разглашение только паспортных данных не позволит мошенникам воспользоваться вашими денежными средствами. Но если помимо передачи персональных данных, вы передали еще и СМС-коды, которые банк направляет на телефонный номер клиента, либо коды с карты кодов для входа в интернет-банкинг, средства на ваших счетах окажутся в опасности. Имея эти данные, злоумышленники могут зарегистрировать вас в МСИ и получить возможность авторизоваться в вашем интернет-банкинге.

Если вы все же сообщили свои персональные данные незнакомым людям, незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение банка или позвоните в Контакт-центр банка по номеру 147, или сообщите в милицию.