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«Эвертон» рассказал о подробностях жуткой травмы своего футболиста в матче с «Тоттенхэмом»
Источник материала: Tut.by
Медицинский штаб «Эвертона» рассказал о тяжести травмы полузащитника команды Андре Гомеша, полученной в игре 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма». Об этом сообщается на официальном сайте «ирисок».
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«Гомешу предстоит операция. После того как его унесли с поля, он отправился в госпиталь в сопровождении врачей „Эвертона“. После проведенного обследования стало понятно, что у игрока перелом костей правой лодыжки», — говорится в сообщении. Сроки восстановления футболиста не называются.
Португальский хавбек получил травму в эпизоде, случившемся на 78-й минуте игры. Форвард шпор Сон Хын Мин пошел в подкат, а затем на Гомеша упал другой футболист «Тоттенхэма» Серж Орье.
После случившегося у участвовавших в инциденте игроков «Тоттенхэма» произошел нервный срыв. Маурисио Почеттино вынужден был заменить шокированного Орье, а Сон Хын Мина после матча успокаивали одноклубники Гомеша.
Матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» прошел в воскресенье, 3 ноября, и завершился вничью (1:1).
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Медицинский штаб «Эвертона» рассказал о тяжести травмы полузащитника команды Андре Гомеша, полученной в игре 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против...
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