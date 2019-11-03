ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Эвертон» рассказал о подробностях жуткой травмы своего футболиста в матче с «Тоттенхэмом»

04.11.2019 13:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Медицинский штаб «Эвертона» рассказал о тяжести травмы полузащитника команды Андре Гомеша, полученной в игре 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма». Об этом сообщается на официальном сайте «ирисок».

Смотреть фото


Фото: Reuters

«Гомешу предстоит операция. После того как его унесли с поля, он отправился в госпиталь в сопровождении врачей „Эвертона“. После проведенного обследования стало понятно, что у игрока перелом костей правой лодыжки», — говорится в сообщении. Сроки восстановления футболиста не называются.

Португальский хавбек получил травму в эпизоде, случившемся на 78-й минуте игры. Форвард шпор Сон Хын Мин пошел в подкат, а затем на Гомеша упал другой футболист «Тоттенхэма» Серж Орье.

После случившегося у участвовавших в инциденте игроков «Тоттенхэма» произошел нервный срыв. Маурисио Почеттино вынужден был заменить шокированного Орье, а Сон Хын Мина после матча успокаивали одноклубники Гомеша.

Матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» прошел в воскресенье, 3 ноября, и завершился вничью (1:1).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медицинский штаб «Эвертона» рассказал о тяжести травмы полузащитника команды Андре Гомеша, полученной в игре 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что будет, если спать со включенным светом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика